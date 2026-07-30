Konteynerleri doğrudan afet koordinasyon merkezindeki yetkililere teslim ettiğini ifade eden Kuy, " 800 adet konteyneri belirtilen sürede tamamladım. Hepsini teslim tesellüm tutanaklarıyla teslim ettim. Faturaları kesildi, KDV’leri ödendi. Bu süreçte Haluk Levent ile tanışmadım bile" dedi.

Daha sonra çelik konut projesi için teklif verdiğini, 352 konutluk sözleşme imzalandığını anlatan Kuy, bugüne kadar dernekten aldığı toplam ödemenin faturalarla uyumlu olduğunu savundu.

İlk sözleşmenin ardından kendisinden 2 bin 600 konteyner daha talep edildiğini belirten Kuy, günde 50 ila 55 konteyner üreterek teslim ettiğini söyledi.

HALUK LEVENT'E 70 MİLYON TL BORÇ VERMİŞ

Kuy, çelik konut projesi için yapılan peşin ödeme sonrasında Cemil Yeşil ve Aytaç Ağadağ’ın, Haluk Levent’in borç talebi olduğunu kendisine ilettiğini öne sürerek, "Bu paradan Cemil Yeşil’in şirketi CY Motor’a 55 milyon lira gönderdim. Ayrıca 15 milyon lirayı nakit çekerek kendilerine verdim" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent ile ilk kez görüntülü görüşmede konuştuğunu belirten Kuy, "Bana Pegas Global’den 70 milyon lira borç aldığını, bunu geri ödeyeceğini söyledi" dedi.