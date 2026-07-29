Beylerbeyi Sarayı’nda iki senedir devam eden restorasyonda Sultan II. Abdülhamid’in hayatının altı senesini ev hapsinde geçirdiği Harem kısmı restore edildi. Burada Sultan’ın son nefesini verdiği yatak tekrar sergilenmeye başladı. Böylece acı hatıralar canlandı…

Boğaziçi’nin incilerinden olan bir buçuk asırlık Beylerbeyi Sarayı’nda yapılan tarihinin en büyük restorasyonunda sona doğru ilerleniyor. Millî Saraylar tarafından yapının ana binasında gerçekleştirilen ve 2024’ten beri devam eden restorasyonda çatılardan sonra harem kısmı da büyük ölçüde tadil edildi.

Haremdeki çalışmalar çerçevesinde darbeyle tahttan indirildikten sonra 1912-1918 yılları arasında Beylerbeyi’nde ev hapsinde tutulan Sultan II. Abdülhamid’in yatak odası, çalışma odası, banyosu ve eşine ait oda restore edildi. Büyük bir drama şahitlik eden mekânlardaki zamana bağlı yıpranmalar ile çeşitli hasarlar giderildi.

SULTANIN VEFAT ETTİĞİ YATAK TEKRAR YERİNDE SERGİLENİYOR

Bu odalarda Sultan II. Abdülhamid’in 10 Şubat 1918’de hayata gözlerini kapadığı yatağın da aralarında olduğu eşyaları tekrar bulundukları odalarda sergilenmeye başladı. Böylece tarihimizin acı hatıralarından biri, Beylerbeyi Sarayı’nın odalarında tekrar canlanmaya başladı.

BEYLERBEYİ GELECEĞE TAŞINIYOR

Yapıdaki çalışmalar haremden sonra selamlık kısmında devam edecek. Denize yakın olması hasebiyle hassas bir yapı olan Beylerbeyi Sarayı’nın restorasyonla ömrü uzatılacak.

Sultan Abdülhamid, Beylerbeyi Sarayı’nın 8 numaralı odasında hayata gözlerini kapadı. Padişah, son günlerini Kur’ân-ı kerim okuyarak ve tesbihat yaparak geçiriyordu.

Beylerbeyi Sarayı, restorasyon safhasında da ziyaretçi kabulüne devam ediyor. Son rakamlara göre yılda 650 bine yakın kişiyi ağırlayan saray, Millî Sarayların gözde mekânları arasında yer alıyor.

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