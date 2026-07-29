Üniversite adayları, tercih sürecinde “hangi mesleği seçmeliyim?” sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Rehberlik uzmanlarına göre meslek seçiminde dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanıyor:

YETENEKLERİNİZİ TANIYIN: Güçlü yönlerinizi keşfederek ilgi duyduğunuz mesleklerle eşleştirin.

Şekil-uzay ilişkilerini algılama, analitik düşünme ve problem çözme becerilerinizi değerlendirin.

KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİZİ DEĞERLENDİRİN: Takım çalışmasını mı yoksa bağımsız çalışmayı mı tercih ettiğinizi düşünün.

Liderlik, iletişim, sorumluluk alma ve düzenli çalışma gibi özelliklerinizi gözden geçirin.

Ailenizden, öğretmenlerinizden ve arkadaşlarınızdan geri bildirim alarak kendinizi daha objektif değerlendirin.

BÖLÜMÜN EĞİTİM İÇERİĞİNİ ARAŞTIRIN: Düşündüğünüz bölümün ders programını ayrıntılı biçimde inceleyin.Eğitim kadrosunun akademik yeterliliğini değerlendirin.

Öğretim üyelerinin uzmanlık alanları ve akademik çalışmaları hakkında bilgi edinin.

YABANCI DİL İMKÂNLARINI İNCELEYİN: İngilizce eğitim veren veya güçlü hazırlık programına sahip bölümleri değerlendirin. Yabancı dil becerileri, ulusal ve uluslararası iş fırsatlarına erişimde önemli avantaj sağlar.

STAJ VE UYGULAMA İMKÂNLARINI ÖĞRENİN: Bölümde zorunlu veya gönüllü staj uygulamalarının bulunup bulunmadığını araştırın. Staj yapılan kurumları ve uygulama sürelerini inceleyin.

Bölümün sektörle olan iş birliği düzeyini değerlendirin.

LABORATUVAR VE UYGULAMALI EĞİTİM İMKÂNLARINI DEĞERLENDİRİN: Özellikle fen, mühendislik ve sağlık alanlarında uygulamalı eğitimin kapsamını öğrenin. Laboratuvar çalışmalarının eğitim sürecindeki yerini ve başarı değerlendirmesine etkisini araştırın.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKÂNLARINI İNCELEYİN: Bölüm mezunlarının hangi alanlarda çalıştığını araştırın. İstihdam imkânlarını ve sektörün gelecekteki ihtiyaçlarını değerlendirin. Kariyer planınızı gerçekçi veriler üzerine kurmaya özen gösterin.

BÖLÜM MEZUNLARI VE ÖĞRENCİLERİYLE GÖRÜŞÜN: O bölümde okuyan veya mezun olmuş kişilerden bilgi alın. Eğitim süreci, iş imkânları ve mesleğin günlük hayatı hakkında tecrübelerini dinleyin.

MESLEĞİ YERİNDE GÖZLEMLEYİN: Özellikle sağlık alanlarını düşünüyorsanız hastane ortamını ziyaret edin. Mümkünse ilgili iş ortamlarını gözlemleyerek çalışma şartlarını yakından tanıyın. Mesleğin size uygun olup olmadığını gerçek şartlarda değerlendirin.

KARARINIZI BİLİNÇLİ VE UZUN VADELİ VERİN: Tercihinizi yalnızca çevrenin yönlendirmelerine göre yapmayın. İlgi alanlarınızı, kabiliyetlerinizi ve kariyer hedeflerinizi birlikte değerlendirin.

Seçeceğiniz mesleğin uzun yıllar boyunca hayatınızın önemli bir parçası olacağını unutmayın.

Kariyer planınızı gerçekçi veriler üzerine inşa edin! Meslek seçmek yalnızca bölüme karar vermek değil

AİLE KENDİ HAYALLERİYLE HAREKET ETMEMELİ: DOĞRU DESTEK TERCİH KADAR ÖNEMLİ

Tercih sürecinin, yalnızca adayın değil, ailenin de sınavı olduğunu ve doğru desteğin, en az doğru tercih kadar önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, ailelere şu önerilerde bulundu:

Kendi hayallerinizi değil, çocuğunuzun hayallerini destekleyin: Bir mesleği siz değil, o icra edecek. Prestij ya da gelir beklentinizi dayatmak yerine, çocuğunuzun ilgi ve yeteneklerini birlikte keşfedin.

Tercih sürecine ortak olun ama karar vermeyin: Kılavuzu birlikte inceleyin, soruları birlikte sorun; ancak son kararı çocuğunuza bırakın. Sahiplenilen bir tercih, daha güçlü bir motivasyon kaynağıdır.

Çevrenizin baskısına karşı koruyucu olun: ‘Komşunun çocuğu şunu seçti’ ya da ‘Akrabalar ne der?’ kaygısını sürece dâhil etmeyin. Başkalarının beklentileri, yanlış bir tercihin en yaygın sebepleri arasındadır.

Sınav sonucunu abartmayın: Beklenenden düşük bir sonuç, ailenin panik yapmasıyla daha da büyür. Sakin ve çözüm odaklı bir tutum, çocuğunuzu da sakinleştirir.

Rehber öğretmenle iletişimi teşvik edin: Okulunuzdaki rehber öğretmen, bu sürecin en güvenilir rehberlerinden biridir. Randevu almasına destek olun ve görüşmelere gerektiğinde siz de katılın.

Finansal gerçekçi olun: Yurt, ulaşım, barınma maliyetleri konusunda açık ve dürüst bir aile içi görüşme yapın. Maddi sınırları önceden konuşmak, sonradan yaşanacak krizleri önler.

Yedek seçeneklere açık olun: Hayalindeki programa yerleşemeyen bir genç için bu süreç büyük bir hayal kırıklığı olabilir. ‘Bu olmadı, başka ne olabilir?’ sorusunu birlikte cevaplayabileceğiniz bir ortam oluşturun.

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