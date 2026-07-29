CHP’li belediye başkanlarını Yeni Parti’ye toplu şekilde davet etmeyen Özgür Özel’in bu stratejisinin ardında “belediye meclislerinde dengeler değişirse yerel yönetimleri kaybederiz” endişesi olduğu belirtiliyor.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, CHP’li belediye başkanları ve meclis üyelerini yeni partiye toplu şekilde davet etmemesinin arkasında “belediyeler el değiştirebilir” endişesinin bulunduğu belirtiliyor. Birçok büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisinde Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın üyelerin bulunması parti değişikliği sürecini daha hassas hâle getiriyor.

Başkanların, Yeni Parti’ye geçmesi hâlinde meclis üyelerinin tamamının aynı yönde hareket etmeyebileceği, bu durumun ise meclislerdeki çoğunluk dengesini değiştirebileceği ifade ediliyor. Özgür Özel’in de bu sebeple transferlerden kaygı duyduğu, başkanların parti değişikliklerine temkinli yaklaştığı öğrenildi. Özel’in, belediyelere yönelik katılımlarda meclislerdeki siyasi dengenin gözetilmesi talimatını verdiği belirtiliyor.

Özel'in 'meclis çoğunluğu' endişesi! Belediyelerde yeni kriz

İBB EL DEĞİŞTİREBİLİR

Özel’in en fazla kaygı duyduğu belediyenin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olduğu belirtiliyor. İBB Meclisinde CHP’nin 180, Cumhur İttifakı’nın ise 130 üyesi bulunurken, yaklaşık 40 meclis üyesinin Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın olduğu öne sürülüyor. Muhtemel bir parti değişikliği hâlinde bu üyelerin CHP’de kalacağı, bu durumda Yeni Parti’nin meclisteki üye sayısının yaklaşık 140’ta kalacağı ifade ediliyor. Bu ihtimal, yalnızca meclis çalışmalarını değil, İBB’nin geleceğini de doğrudan etkileyebilir.

Özel'in 'meclis çoğunluğu' endişesi! Belediyelerde yeni kriz

Ekrem İmamoğlu’nun Ahmak Davası kapsamında aldığı ceza Yargıtay tarafından onanırsa, yasal olarak yeni başkanlık seçimi yapılacak. Bu durumda da belediye meclisinde oluşacak denge nedeniyle İBB yönetiminin el değiştirme riskinin bulunduğu belirtiliyor.

Yine belediye meclislerinde çoğunluğun kaybedilmesi durumunda, başkanlar ‘topal ördek’ durumuna gelebilir. Belediye bütçesi, imar planları, borçlanma yetkileri, yatırım kararları ve stratejik projeler başta olmak üzere birçok kritik konuda belediye meclisinin onayı gerekiyor. Bu durumda meclis çoğunluğunu kaybeden belediye başkanlarının karar alma süreçlerinde zorlanabilecekleri ifade ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası