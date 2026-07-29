Küresel rekabetin arttığı yükseköğretim dünyasında öğrenciler artık yalnızca diploma değil; kariyer ağı, uluslararası deneyim ve iş dünyasıyla güçlü bağ kurabilecekleri üniversiteleri tercih ediyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası’nın 140 yılı aşkın birikimi, uygulama odaklı eğitim modeli ve uluslararası vizyonuyla öğrencilerini geleceğin profesyonelleri olarak yetiştiriyor.

İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından 2001 yılında kurulan üniversite, “İş Dünyasının Üniversitesi” vizyonuyla akademik kaliteyi, sektör iş birliklerini, girişimcilik ekosistemini ve kariyer gelişimini bir araya getiriyor.

İTO’NUN GÜÇLÜ İŞ AĞIYLA KARİYER AVANTAJI

Üniversitenin en önemli farklılıklarından biri, 850 bini aşkın üyeye sahip İstanbul Ticaret Odasının güçlü iş ağıyla doğrudan bağlantılı olması. Bu ekosistem sayesinde öğrenciler daha eğitim hayatları sırasında sektör temsilcileriyle buluşuyor, staj ve kariyer fırsatlarına erişiyor. Teorik bilgiyi uygulamayla birleştiren eğitim anlayışı, mezunların iş hayatına daha donanımlı başlamasını sağlıyor. Kariyer Planlama Merkezi, sektör buluşmaları ve profesyonel gelişim programlarıyla öğrencilerin gelecek hedeflerini şekillendirmelerine destek oluyor. İstanbul Ticaret Üniversitesinde her 10 mezundan yaklaşık 8’i aktif olarak iş hayatında yer alıyor.

14 PROGRAM AKREDİTASYON GÜVENCESİNDE

İstanbul Ticaret Üniversitesi, farklı disiplinlerdeki 14 programıyla ulusal akreditasyon gücünü ortaya koyuyor. İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Medya ve İletişim, Psikoloji, Matematik, Sosyoloji, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği gibi birçok program, alanında yetkin akreditasyon kuruluşları tarafından değerlendiriliyor.

İş dünyasıyla entegre küresel eğitim modeli! İTO gücüyle geleceğin liderleri yetişiyor

BURS VE DESTEKLERLE ÖĞRENCİ ODAKLI EĞİTİM

Üniversite; tercih, başarı, sporcu, kardeş indirimi, şehit ve gazi yakını ile ihtiyaç bursları gibi çeşitli desteklerle öğrencilerine fırsat eşitliği sunuyor. Akademik başarıya dayalı burslarla öğrencilerin motivasyonu artırılıyor.

YAŞAYAN KAMPÜS, KÜRESEL PERSPEKTİF

60’tan fazla öğrenci topluluğu ve yılda yaklaşık 500 etkinlikle kampüs yaşamını zenginleştiren İstanbul Ticaret Üniversitesi, Öğrenci Hamiliği Programı ile öğrencileri iş insanlarıyla buluşturuyor. Spor takımları da ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılar elde ediyor.

Üniversitede 80’den fazla ülkeden gelen 1.000’in üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Erasmus+ kapsamında 24 Avrupa ülkesindeki 98 üniversite, Orhun Değişim Programı kapsamında ise altı ülkedeki 81 üniversiteyle akademik iş birlikleri yürütülüyor.

AKADEMİK KALİTE VE GÜÇLÜ KADRO

Alanında uzman akademisyenleriyle öğrencilerine güncel, uygulamalı ve sektör ihtiyaçlarına uygun eğitim sunan İstanbul Ticaret Üniversitesi, kalite odaklı yaklaşımını akreditasyon başarılarıyla da kanıtlıyor. Üniversite, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 2026 yılında 5 yıllık tam akreditasyon almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer alıyor.

RAKAMLARLA İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

l 6 Fakülte

l 1 Meslek Yüksekokulu, 3 Program

l 30 Lisans Bölümü

l 2 Enstitü

l 94 Yüksek Lisans Programı

l 17 Doktora Programı

l 16 Araştırma ve Uygulama Merkezi

l 9 bini aşkın öğrenci

l 28 bini aşkın mezun

l 300’yi aşkın akademisyen

l 80’den fazla ülkeden 1.000’i aşkın uluslararası öğrenci

l 850 bini aşkın üyeye sahip İstanbul Ticaret Odası gücü ve sektörel iş birlikleri



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