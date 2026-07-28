İstanbullular için kritik uyarı! Bu gece dikkat edilmeli: Yüzde 95'e kadar çıkacak
Sıcak hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da yüksek oranda neme karşı uyarı yapıldı. Megakentte bu gece nem oranının yüzde 95'e kadar yükselebileceği ifade edildi. Kalp sağlığı için vatandaşların efor gerektiren etkinliklerden uzak durması gerektiği vurgulandı. Öte yandan İstanbul'da sıcak havanın yarın beklenen poyraz ile etkisini kaybetmesi bekleniyor.
İstanbul'da bunaltıcı hava etkisini sürdürürken Hava Forum'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da yüksek nem nedeniyle bunaltıcı havanın etkisini artıracağını bildirdi.
NEM ORANINA DİKKAT!
Megakentte salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece nem oranının yüzde 95'e kadar yükselebileceği bildirildi.
Yüksek nem oranından dolayı kalp sağlığı uyarısı yapılırken, vatandaşların spor ve yüksek efor gerektiren etkinliklerden uzak durması gerektiği vurgulandı.
YÜKSEK NEM, HİSSEDİLEN SICAKLIĞI 39 DERECEYE ÇIKARACAK
Kent genelinde hissedilen sıcaklığın nemin etkisiyle 38-39 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ifade edildi.
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SICAK HAVAYA POYRAZ ARASI
Hava Forum, İstanbullulara rahat nefes aldıracak gelişmeyi de ayrıca açıkladı. Megakentte sıcak havanın etkisinin kısa süreceği ve çarşamba (yarın) günü poyrazın etkili olacağı aktarıldı.
Poyrazın etkisiyle birlikte İstanbul'da nemin azalması ve bunaltıcı havanın hafiflemesi bekleniyor.