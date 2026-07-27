Türkiye ile Yunanistan arasında lezzet coğrafyasının ortak mirası üzerinden yürütülen gastronomik tartışmalara bir yenisi eklendi. Karadeniz mutfağının simge lezzetlerinden Rize ve Artvin yöresine ait Laz böreği, Yunan medyasında geleneksel bir Yunan tatlısı olarak sunulmaya devam ediyor.

İSMİ DEĞİŞTİRİP ÖZ YUNAN TATLISI İLAN ETTİLER Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından To Vima, Atina’nın Drosia semtindeki 67 yıllık bir pastaneyi haberleştirerek Karadeniz’in Laz böreğini "Galaktoboureko" adıyla okuyucularına aktardı. Yunanca "galakto" (süt) ve Türkçe kökenli "boureko" (börek) kelimelerinin birleşiminden türetilen isimle, tescilli Türk tatlısının Yunan mutfağına ait olduğu algısı işlenmeye çalışıldı. Ancak uzmanlar Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen özgün Laz böreğinde muhallebiye karabiber eklenerek özel bir tat dengesi yakalandığını, Yunanistan’daki türevinin ise irmikli basitleştirilmiş bir krema dolgusuyla hazırlandığına dikkat çekti.

Son olarak Parapolitika gazetesinde yer alan haberde, Hollywood oyuncusu Sofia Vergara’nın Mikonos adasındaki tatilinde bu tatlıyı denerken çekilen görüntülerine yer verilerek lezzetin Yunanistan'a ait olduğu algısı pekiştirilmeye çalışıldı. Türkiye tarafında ise coğrafi tescilli ürünlerin uluslararası pazardaki haklarının korunması için tescil süreçlerinin AB nezdinde de sıkılaştırılması gerektiği yönünde çağrılar devam ediyor.



DOĞU KARADENİZ’İN TESCİLLİ LEZZETİ Karadeniz'in vazgeçilmez lezzetleri arasında önemli yere sahip "Laz böreği" Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi almıştı.

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