Adı Bruno Fernandes ve Can Uzun ile anılan Galatasaray'ın, Genk forması giyen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Kadrosuna şu ana kadar Lesley Ugochukwu'yu katan sarı kırmızılılar, 10 numara pozisyonu için çalışmalarına hız verdi.

18'LİK OYUNCU LİSTEDE

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, genç futbolcu Konstantinos Karetsas'ı da listesine ekledi. Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Milan da takip ediyor. Belçika ekibinin, Yunan orta saha için kapıyı 35 milyon avrodan açtığı belirtildi. Genk'in genç futbolcusunu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

YUNAN OYUNCUDAN 18 GOL PASI

Konstantinos Karetsas, geçen sezon 49 resmi maçta 3 bin 244 dakika süre buldu. 18 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 18 asistlik performans gösterdi.

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