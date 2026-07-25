Bu hafta yatırım araçlarından borsa değer kaybederken, altın ve döviz değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,27 düşüşle kapatırken, altın ise yüzde 2,18 yükseldi. Dolar yüzde 0,76, euro ise yüzde 0,31 değer kazandı. İşte detaylar...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,27 azalışla 13.943,87 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 13.875,58 puanı, en yüksek 14.228,02 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde sanayi endeksi yüzde 2,42 artışla 19.215,35 puana ve teknoloji endeksi yüzde 7,98 yükselişle 50.692,54 puana çıkarken, mali endeks yüzde 3,08 azalışla 18.911,72 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 1,14 kayıpla 12.673,48 puana geriledi.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 22,28 ile Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ ilk sırada yer aldı.

Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ'yi yüzde 17,62 ile Odine Teknoloji ve yüzde 15,01 ile Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ izledi.

En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 40,09 ile Şekerbank, yüzde 18,81 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 18,03 ile Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 733 milyar 940 milyon lirayla ASELSAN, 586 milyar 227 milyon 560 bin lirayla Tüpraş ve 532 milyar 800 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Altın, döviz, borsa! Bu hafta yatırımcısını üzen de var sevindiren de

ALTIN VE DÖVİZ DEĞER KAZANDI

24 ayar külçe altının gram fiyatı, geçen hafta sonuna göre yüzde 2,18 artışla 6 bin 185 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,69 yükselişle 40 bin 492 liraya çıktı.

Çeyrek altının satış fiyatı da önceki haftaki kapanışının yüzde 1,77 üzerinde 10 bin 170 liraya yükseldi.

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DOLAR, EURO, STERLİN, FRANK...

Doların satış fiyatı, yüzde 0,76 artarak 47,3440 liraya, euronun satış fiyatı da yüzde 0,31 yükselişle 53,8590 liraya çıktı.

Geçen hafta 63,0360 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 artışla 63,1230 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise yüzde 0,51 değer kaybederek 57,9010 liradan alıcı buldu.

Altın, döviz, borsa! Bu hafta yatırımcısını üzen de var sevindiren de

ALTIN VE DÖVİZ KURLARINDAKİ DEĞİŞİM

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle: