1887 yılında Almanya'da kurulan ve batarya sektörünün en köklü markaları arasında yer alan Varta AG, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle dört şirketi kapsayan iflas başvurusunda bulundu. Şirketin en büyük müşterilerinden Apple'ı kaybetmesi ve hissedarların yeni finansman sağlamaması süreci hızlandırdı. Varta, iflas başvurusunun faaliyetlerin sona ereceği anlamına gelmediğini, şirketin yeniden yapılanması amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Dünyanın en tanınmış batarya üreticilerinden biri olan Almanya merkezli Varta AG, mali darboğazı aşamayarak dört ayrı iflas başvurusunda bulundu. 1887 yılında kurulan ve yaklaşık 139 yıllık geçmişe sahip şirket, mahkeme gözetiminde yeniden yapılandırma sürecine giriyor.

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İFLAS BAŞVURUSU HANGİ ŞİRKETLERİ KAPSIYOR?

Almanya'nın Stuttgart kentindeki yerel mahkemeye yapılan başvurular; Varta AG, Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH şirketlerini kapsıyor. Mahkemenin vereceği karar, şirketin yeniden yapılanma sürecinin geleceğini belirleyecek.

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ŞİRKETİN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK!

Şirketten yapılan açıklamada, iflas başvurularının yeniden yapılanma amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, operasyonların kontrollü şekilde devam etmesinin planlandığı ifade edildi. Şirket yönetimi görevine devam ederken, çalışanların maaşlarının da ödenmeye devam edeceği belirtildi.

FİNANSMAN DESTEĞİ GELMEDİ

Varta'nın hissedarları arasında bulunan Porsche ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner'in şirkete yeni finansman sağlamama kararı almasının ardından iflas başvurusu yapıldığı bildirildi. Yönetim, yeniden yapılanma süreciyle şirketin mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Sektörün en köklü markasıydı! 139 yıllık dev şirket iflas bayrağını çekti

EV TİPİ PİL ÜRETİMİNE İLGİ VAR!

İflasın ardından Varta'nın bölünmesi de gündemde. Deutsche Bank'ın da aralarında bulunduğu önemli alacaklıların, şirketin kârlı ev tipi pil üretimi faaliyetlerini devralmayı planladığı belirtilirken, yatırımcı Michael Tojner'in ise mikro pil bölümüyle ilgilendiği ifade edildi.

ÇİN REKABETİ GELİRLERİ VURDU

Varta'nın son yıllarda yaşadığı mali sıkıntıların arkasında, Çinli üreticilerin artan rekabeti ve önemli müşterilerde yaşanan kayıplar bulunuyor. Özellikle Apple'ın AirPods ürünlerinde kullanılan CoinPower mikro piller için farklı tedarikçilere yönelmesi, şirketin satışlarını olumsuz etkiledi. Bunun yanında yükselen üretim maliyetleri, zayıflayan talep ve finansman giderleri de şirketin bilançosu üzerinde baskı oluşturdu.

AVRUPA BATARYA SEKTÖRÜNDE ZORLU DÖNEM

Uzmanlar, Varta'nın iflas başvurusunun Avrupa batarya sektöründe yaşanan finansal baskının son örneklerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Elektrikli araç ve enerji depolama pazarındaki küresel rekabetin giderek artması, özellikle Avrupalı üreticilerin kârlılığını zorlamaya devam ediyor.

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