İstanbul Fatih'te çalıştığı döviz bürosundaki elektrik kesintisini fırsat bilen bir şahıs, 300 tam altın çaldı. Soruşturmada zanlının, aynı yerden 100 gram altın çaldığı daha ortaya çıktı. Operasyonla yakalanan zanlının üzerinden 282 tam altın ile 90 bin lira çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 22 Temmuz'da İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren döviz bürosunda elektrik kesintisinin yaşandığı sırada 300 tam altının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Saha araştırması ve teknik takip çalışmaları sonucunda, iş yerinde bankocu olarak görev yapan İ.K'nin elektrik kesintisinden faydalanarak hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.

ALTINLARLA YAKALANDI

Şüpheli, dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 282 tam altın ile altınların satışından elde edildiği değerlendirilen 90 bin lira ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE 100 GRAM ALTIN ÇALMIŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin daha önce de iş yerinden 100 gram altın çaldığını, son hırsızlığında da 18 tam altını kuyumcuda bozdurup 100 grama çevirdikten sonra iş yerine bıraktığını tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K, adliyeye sevk edildi. Şüphelinin son çaldığı altınları kuyumcuda bozdurması ve iş yerinden daha önce çaldığı altınları yerine koyması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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