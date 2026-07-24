Çin'in Zhejiang olmak üzere çok sayıda eyaletini etkisi altına alan Bavi Tayfunu, hayatı adeta felç etti. Tayfunun geçişi sırasında oluşan hortumda bir araç havaya uçarken, seyir halindeki araçlar da yolda savruldu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, sosyal medyada da hızla yayıldı.

Çin'in Zhejiang eyaletini etkisi altına alan Bavi Tayfunu, şiddetli rüzgar, sel ve hortuma neden olarak hayatı adeta felç etti. Tayfunun geçişi sırasında bir otoyolda oluşan hortum, araçları savurdu.

ÇİN’İ HORTUM VURDU, ARAÇLAR HAVAYA UÇTU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir aracın hortumun etkisiyle havaya yükseldiği, başka bir aracın ise savrulduğu görüldü. Şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, elektrik hatları zarar gördü ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çin'de Bavi Tayfunu alarmı! Seyir halindeki aracı havaya uçurdu, korku dolu anlar kamerada

BİRÇOK EYALET ALARMA GEÇTİ

Tayfunun etkisi yalnızca Zhejiang ile sınırlı kalmadı. Liaoning, Şanghay, Fujian, Anhui ve diğer doğu ile kuzeydoğu eyaletlerinde alarm durumuna geçildi. Liaoning'de 260 binden fazla kişi tahliye edilirken, Şenyang kentinde sel tehlikesi nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. Okullar tatil edildi, açık hava etkinlikleri durduruldu, bazı tren, metro ve otobüs seferleri iptal edildi.

Çin'de Bavi Tayfunu alarmı! Seyir halindeki aracı havaya uçurdu, korku dolu anlar kamerada

Şiddetli yağışların yol açtığı sel ve taşkınlar nedeniyle Hebei eyaletinde çok sayıda araç akıntıya kapıldı, bazı köylerle ulaşım kesildi. Anhui'de ise 61 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, Bavi Tayfunu nedeniyle en fazla Zhejiang'da 2,2 milyon, Fujian'da yaklaşık 200 bin ve Liaoning'de 260 binden fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, tayfunun kuzeye ilerleyerek etkisini kademeli olarak kaybetmesi bekleniyor.

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