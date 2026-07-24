Japonya, kavurucu sıcaklarla mücadele için sıra dışı bir çözüm geliştirdi. 'İnsan buzdolabı' adı verilen tek kişilik soğutma kabini, kullanıcıyı dakikalar içinde serinletirken, aşırı soğumayı önlemek için 20 dakika sonra otomatik olarak devreden çıkıyor. Kurulum gerektirmeyen sistem, tekerlekli yapısı sayesinde istenilen yere kolayca taşınabiliyor. Vergi hariç 1,5 milyon yen (yaklaşık 433 bin TL) fiyat etiketiyle piyasaya çıkan ürünün ilk etapta işletmeleri hedeflediği belirtiliyor.

Yaz aylarında rekor sıcaklıkların görüldüğü Japonya'da, bunaltıcı havaya karşı dikkat çeken bir teknoloji geliştirildi. Japon soğutma ve otomat üreticisi SDRS tarafından tasarlanan, endüstriyel ekipman firması Trusco Nakayama tarafından satışa sunulan 'Do Hiemon Box' (insan buzdolabı) isimli kabin, kullanıcıların kısa sürede serinlemesini sağlayacak şekilde üretildi.

BEŞ DAKİKA İÇİNDE SERİNLEMEK MÜMKÜN!

Tek kişilik kullanım için tasarlanan kabin, dev bir buzdolabını andıran yapısıyla öne çıkıyor. İç sıcaklığı 15 derecede sabit tutulan sistemde kullanıcı, koltuğa oturduğunda yaklaşık 5 dereceye kadar soğutulan hava baş, boyun, omuz ve sırt bölgesine yönlendiriliyor.

Şirket, yaklaşık beş dakika içinde serinleme hissinin başladığını, 10 dakikalık kullanımın ise vücut sıcaklığını düşürerek sıcak çarpması riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

Ne klima ne de vantilatör! Japonyadan aşırı sıcaklara sıra dışı çözüm

İSTENİLEN YERE TAŞINABİLİYOR

Üç farklı hava akışı ve soğutma seçeneği sunan kabin, aşırı soğumayı önlemek amacıyla 20 dakika sonunda otomatik olarak kapanıyor. Kurulum gerektirmeyen sistem, tekerlekli yapısı sayesinde kolayca taşınabiliyor ve hem kapalı hem de açık alanlarda kullanılabiliyor. Ayrıca benzer özellikteki taşınabilir klimalara göre yarı yarıya daha az elektrik tüketiyor.

Ne klima ne de vantilatör! Japonyadan aşırı sıcaklara sıra dışı çözüm

Özellikle inşaat sahaları, fabrikalar, depolar ve açık hava etkinlik alanlarında çalışanlar için geliştirilen Do Hiemon Box, Japonya'da endüstriyel ekipman distribütörleri aracılığıyla satışa sunuldu.

Ne klima ne de vantilatör! Japonyadan aşırı sıcaklara sıra dışı çözüm

Vergi hariç 1,5 milyon yen (yaklaşık 433 bin TL) fiyat etiketiyle piyasaya çıkan ürünün ilk etapta işletmeleri hedeflediği belirtilirken, uzmanlar ülkede aşırı sıcakların artmaya devam etmesi halinde bu tür serinleme kabinlerinin gelecekte kamusal alanlarda daha yaygın hale gelebileceğini değerlendiriyor.

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