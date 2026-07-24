Sakarya'da 4. İcra Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda şoför olarak görev yapan kişi ile oğlu gece saatlerinde gözaltına alındı. Zimmete geçirilen paranın yaklaşık 15 milyon lira olduğu iddia edildi.

Dün gece saatlerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, Sakarya 4. İcra Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı M.E. ile Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda şoför olarak görev yaptığı öğrenilen F.A. ve oğlu Y.A. gözaltına alındı.

15 MİLYON LİRALIK ZİMMET İDDİASI

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma çerçevesinde ilk değerlendirmelere göre yaklaşık 15 milyon liralık zimmet iddiası üzerinde durulduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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