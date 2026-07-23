Yeni sezon öncesi Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimlerden olan yıldız 10 numara oyuncusu Bruno Fernandes'in, kulübü Manchester United'da kalmaya karar verdiği ve iyileştirilmiş yeni kontratla birlikte takımın en çok kazanan ismi olacağı iddia edildi.

Adı sık sık sarı kırmızılılarla adı anılan Portekizli yıldız Bruno Fernandes için yeni bir iddia ortaya atıldı.

FERNANDES, UNITED'DA KALACAK

Mirror'da yer alan habere göre; 31 yaşındaki Portekizli yıldız, yeni sözleşme görüşmeleri henüz sonuçlanmasa da kariyerine Manchester United'da devam etme kararı aldı. Haberde, taraflar arasında yeni ve iyileştirilmiş bir kontrat için görüşmelerin sürdüğü ancak Fernandes'in United'da kalacağı ifade edildi.

Bruno Fernandes

EN FAZLA MAAŞ ALAN OYUNCU OLACAK

Mevcut sözleşmesinin son yılına giren Bruno Fernandes'in kontratında 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. Haberde, Portekizli yıldızın imzalaması beklenen yeni sözleşmeyle haftalık yaklaşık 400 bin sterlin kazanacağı ve Manchester United'ın en yüksek maaş alan futbolcusu olacağı öne sürüldü.

MANCHESTER UNITED PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Manchester United forması ile 37 maça çıkan deneyimli yıldız, bu müsabakalarda 9 gol atıp 22 de asist yaptı.

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