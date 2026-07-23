İtalya'nın köklü kulübü Juventus'ta futbolcuların yıllık brüt maaşları belli oldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, zirvede yer alıyor. Bir diğer Türk oyuncu Zeki Çelik ise çok konuşulan maaş listesinin ortasında bulunuyor. İtalyan futbolunda vergi kesintileri nedeniyle net rakamlar ile brüt ücretler arasında 2 kata yakın fark oluşuyor.

Serie A'da geçtiğimzi sezonu şampiyon Inter'in 18 puan gerisinde 6'ncı surada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi son 32 turunda Galatasaray'a elenen Juventus'ta futbolcuların yıllık brüt maaşları gündem oldu.

ZİRVEDE KENAN YILDIZ VAR

Tuttosport'un yayımladığı listeye göre; İtalyan devinde 10 numaralı formanın sahibi Kenan Yıldız, yıllık 15,3 milyon euro ile 30 kişilik kadronun en çok kazanan oyuncusu durumunda.

Kenan Yıldız'ın güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

EN ÇOK KAZANAN İLK 5

Yıldız'ın ardından Jonathan David (14,8 milyon euro), Bremer (11,1 milyon euro), Openda ve Douglas Luiz (9,2 milyon euro), brüt maaşlarda ilk 5'e girdi.

Milli futbolcu Zeki Çelik, 5,1 milyon euroluk maaşı ile 16'ncı sırada yer alıyor. Listenin devamında Di Gregorio, Joao Mario, Thuram (4,6 milyon euro), Rugani (4,1 milyon euro) ve Kalulu (3,8 milyon euro) var.

Son olarak Roma forması giyen Zeki Çelik, Juventus ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

JUVENTUS'UN MAAŞ LİSTESİ



Juventus'ta brüt maaş tablosu

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