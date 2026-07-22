Güney Kore'de iki Michelin yıldızlı bir restoran, menüsünde 'siyah karıncalı tatlı' servis ettiği gerekçesiyle mahkemelik oldu. Savcılık, insan tüketimine onay verilmeyen karıncaları 'yıllarca' müşterilere sunduğu iddia edilen restoran sahibinin 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de faaliyet gösteren iki Michelin yıldızlı bir restoran, sıra dışı menüsü nedeniyle mahkemelik oldu. Restoranın sahibi hakkında, insan tüketimine uygun olmayan siyah karıncaları tatlılarda kullandığı gerekçesiyle 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Seul Batı Bölge Mahkemesi'nde görülen davada savcılık, restoran işletmecisinin ABD ve Tayland'dan kurutulmuş siyah karıncalar getirterek bunları yaklaşık dört yıl boyunca yemeklerde ve özellikle sorbe tatlısında süsleme amacıyla kullandığını öne sürdü. Aynı dosya kapsamında restoranı işleten şirket için de 20 milyon won (yaklaşık 13 bin 500 dolar) para cezası talep edildi.

Kaynak: Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı

49 BİN KARINCA SERVİS EDİLMİŞ

İddianameye göre damak temizleyici olarak sunulan sorbenin üzerine üç ila beş siyah karınca ekleniyordu. Savcılık, bu tatlının 12 bin 200'den fazla kez servis edildiğini ve yaklaşık 120 milyon won (81 bin dolar) gelir elde edildiğini belirtti. Bu süreçte müşterilere toplamda yaklaşık 49 bin karınca sunulduğu iddia edildi.

YÜKSEK SEVİYEDE AĞIR METAL BULUNUYOR

Yetkililer, soruşturmanın rutin denetimlerde değil, sosyal medya ve bloglarda paylaşılan fotoğraf ve içeriklerin incelenmesiyle başlatıldığını açıkladı.

Güney Kore'de çekirge ve un kurdu larvası dahil yalnızca 10 böcek türünün gıda olarak tüketimine izin veriliyor. Siyah karıncalar ise bu listede yer almıyor.

Soruşturma kapsamında yapılan laboratuvar incelemelerinde kullanılan karıncalarda, tüketimine izin verilen böcek türlerine kıyasla daha yüksek seviyede ağır metal bulunduğu da öne sürüldü.

RESTORAN SAHİBİ SUÇLAMALARIN BİR KISMINI KABUL ETTİ

Restoran sahibi, hakkındaki suçlamaların büyük bölümünü kabul ederken, savcılığın servis edilen karınca sayısına ilişkin hesaplamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Savunma tarafı, karıncalı tatlının yalnızca denemeyi kabul eden müşterilere sunulduğunu ve söz konusu ürünün 15 aşamalı tadım menüsünün küçük bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca Danimarka, İngiltere ve Avustralya gibi ülkelerdeki bazı fine dining restoranlarında da karıncanın gastronomik amaçlarla kullanıldığına dikkat çekildi.

Mahkemenin davaya ilişkin kararını 2 Eylül'de açıklaması bekleniyor.

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