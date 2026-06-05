Avrupa Birliği, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda mutfak kültüründe köklü bir değişime hazırlanıyor. "Atıksız servis" vizyonu kapsamında, restoran ve kafelerde görmeye alıştığımız tek kullanımlık sos paketleri tarihe karışıyor.

Avrupa Birliği, ambalaj atıklarını azaltmak amacıyla restoran ve kafelerde kullanılan tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal ve şeker paketlerini kaldırmaya hazırlanıyor.

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İşte 12 Ağustos 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye dair detaylar:

MASALARDA SOS PAKETİ DÖNEMİ KAPANIYOR

AB, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) çerçevesinde, 12 Ağustos 2026 itibarıyla restoran, kafe ve otellerde tek kullanımlık ketçap, mayonez, hardal, soya sosu ve şeker gibi ürünlerin paketli sunumunu yasaklıyor. Artık masalara servis edilen yemeklerde bu ürünler, yeniden doldurulabilir sosluklar, şık cam şişeler veya tekrar kullanılabilir kaplar aracılığıyla servis edilecek.

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ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI ÖNLEM

AB verilerine göre, Avrupa’daki plastik kullanımının yaklaşık yüzde 40’ı ambalaj kaynaklı. Saniyeler içinde tüketilen ve anında çöp olan bu küçük paketler, çevre kirliliğinin en büyük gizli faillerinden biri olarak görülüyor. Brüksel yönetimi, bu adım ile hem plastik tüketimini radikal bir şekilde düşürmeyi hem de işletmeleri daha sürdürülebilir yöntemlere teşvik etmeyi hedefliyor.

İKİ SEKTÖR MUAF TUTULACAK

Düzenleme bazı zorunlu alanlarda esnetiliyor.

Paket Servis ve Eve Teslimat: Hız ve taşınabilirlik ön planda olduğu için paket servislerde tek kullanımlık paketler kullanılmaya devam edebilecek.

Sağlık Sektörü: Hastaneler ve benzeri sağlık kuruluşları, hijyen gereklilikleri nedeniyle bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

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