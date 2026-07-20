Haluk Levent Ankara'nın en zengin ailesini de dolandırmış! 25 dairesi vardı... "Başımıza silah dayadılar"
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
HALUK LEVENT DAHİL ÇOK SAYIDA İSİM TUTUKLANDI
AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.
Aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanırken AHBAP'a ikinci dalga operasyonda ise Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.
Gelişmeler dikkatle takip edilirken Haluk Levent’in dolandırdığı aile, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yaşadıklarını anlattı.
1999 depremi sonrası Haluk Levent'e yardım ettiklerini belirten Enver ve Şaziye Kutlu, bir referans sayesinde zor durumda olduğunu öğrendikleri Levent'e 5 milyon dolar verdiklerini söyledi.
Tuhaf bir sistem döndüğünü belirten aile; Haluk Levent'in verdiği karşılıksız çekler sonrası hukuki mücadele başlattı.
Aile çeklerin fotoğrafını programa ulaştırırken, Haluk Levent'in bu borçlarını geri ödeme vaadiyle çeşitli işte evleri, tapuları aileye devrettiği öğrenildi.
BAŞLARINA SİLAH DAYAMIŞLAR
Ciddi iddialarda bulunan aile bireylerinin yaşadıkları, programda şöyle anlatılıyor: "Aile bireylerini alıyorlar. İzmir'de tuhaf bir yere götürüyorlar. Başlarına silah da dayatılıyor. Ve ailenin ifadesine göre bu Haluk Levent'in etrafındaki kişilerin organizasyonu çerçevesinde gerçekleşiyor ve feragatname imzalattırılıyor. Yani sen bu aldığın tutarlardan vazgeç deniyor. Bir kez daha Haluk Levent'in yanına gidiyorlar. 'Artık paramızı geri ver, biz dayanamıyoruz' diyorlar. Bakın Ankara'nın en zengin ailelerinden bir tanesinden bahsediyoruz.
"25 DAİREM VARDI, ŞUAN APARTMAN GÖREVLİSİNİN YANINDAKİ DAİREDE OTURUYORUM"
Hanımefendiyle konuştuğumda bana şunu dedi; 'Ben şu an bir apartman görevlisinin yanındaki dairede yaşıyorum. Benim 25 tane dairem vardı. Haluk Levent bizim hayatımızı bitirdi' diyor kendisi. 250.000 liraya kadar muhtaç hale gelmişler.
Haluk Levent o parayı da vermiş. Aynı gün Ankara'da yine tuhaf bir sokağa götürülüyor. Yine aynı senaryo, başlarına silah dayanıyor. Yine bir feragatname imzalattırılıyor. Ve tüm bu belgeleri şimdi emniyete teslim ettiklerini söylediler.
"UĞRAŞTIKÇA DAHA ÇOK PARAMIZDAN OLDUK"
Kendileri asla yanlış anlaşılmak istemediklerini bize önemle vurguladı. 'Biz kesinlikle tefeci değiliz, tehdit yoluyla dairelerimiz alındı. O dairelerimizi geri almak için uğraş sarf ettik. Uğraş sarf ettikçe daha çok daire kaybettik. Daha çok paramızdan olduk' dediler. Haluk Levent 1999 yılından beri tescilli bir dolandırıcıdır diye vurguluyorlar.
Konu sosyal medyanın da gündemine oturdu.
Soruşturma çok yönlü devam ediyor.