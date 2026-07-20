AHBAP Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen, aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çalışmaların devamında 9 zanlı daha yakalanmıştı.

1999 depremi sonrası Haluk Levent'e yardım ettiklerini belirten Enver ve Şaziye Kutlu, bir referans sayesinde zor durumda olduğunu öğrendikleri Levent'e 5 milyon dolar verdiklerini söyledi.

Ciddi iddialarda bulunan aile bireylerinin yaşadıkları, programda şöyle anlatılıyor: "Aile bireylerini alıyorlar. İzmir'de tuhaf bir yere götürüyorlar. Başlarına silah da dayatılıyor. Ve ailenin ifadesine göre bu Haluk Levent'in etrafındaki kişilerin organizasyonu çerçevesinde gerçekleşiyor ve feragatname imzalattırılıyor. Yani sen bu aldığın tutarlardan vazgeç deniyor. Bir kez daha Haluk Levent'in yanına gidiyorlar. 'Artık paramızı geri ver, biz dayanamıyoruz' diyorlar. Bakın Ankara'nın en zengin ailelerinden bir tanesinden bahsediyoruz.

"25 DAİREM VARDI, ŞUAN APARTMAN GÖREVLİSİNİN YANINDAKİ DAİREDE OTURUYORUM"

Hanımefendiyle konuştuğumda bana şunu dedi; 'Ben şu an bir apartman görevlisinin yanındaki dairede yaşıyorum. Benim 25 tane dairem vardı. Haluk Levent bizim hayatımızı bitirdi' diyor kendisi. 250.000 liraya kadar muhtaç hale gelmişler.

Haluk Levent o parayı da vermiş. Aynı gün Ankara'da yine tuhaf bir sokağa götürülüyor. Yine aynı senaryo, başlarına silah dayanıyor. Yine bir feragatname imzalattırılıyor. Ve tüm bu belgeleri şimdi emniyete teslim ettiklerini söylediler.