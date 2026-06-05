Altın fiyatlarında son dakika! 5 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.585 TL ve ons fiyatı 4.440 dolardan güne başlıyor. Ons, haftalık %-2,2 değer kaybına doğru ilerliyor. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, altın fiyatlarının “aşağı kırılma bekleyen” ve “zayıflığı fırsat olarak değerlendirmek isteyen” yatırımcıların çekişmesi sebebiyle 200 günlük ortalamada destek bulmaya çalıştığını ifade etti ve “Hürmüz açılana kadar aşağı yönlü risk yüksek” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftanın son işlem günü başlarken, altın fiyatlarında zayıf seyir devam ediyor. Dünkü işlemlerde 4.475 dolardan kapanış yapan ons, bugün TSİ 06:00 itibarıyla 4.440 dolardan fiyatlanıyor. Ons fiyatında kritik bir destek olarak gösterilen 200 günlük ortalama 4.430 dolar seviyesinde konumlanırken; fiyatlar, haftalık bazda %-2,2 civarında düşüşe doğru ilerliyor.

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5 HAZİRAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki zayıflık gram altın fiyatına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 5 Haziran 2026 gram altın fiyatı, 6.585 TL’den güne başlıyor. Geçen hafta gram fiyatı 6.690 TL’den kapanış yapmıştı. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.635 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 10.820 TL’den gerçekleşiyor.

ORTA DOĞU’DA BELİRSİZLİK

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran'la bir savaşa geri dönme konusunda isteksiz olduğu” yönündeki haberlere karşılık, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi “müzakerelerde anlamlı bir ilerleme kaydedilemediğini” söyledi. Lübnan’da Hizbullah’ın da İsrail ile ateşkesi reddetmesi, bölgede tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

2 grubun büyük savaşı! Altın haftalık düşüşe koşuyor

PETROLDE YÜKSEK SEYİR

Orta Doğu’daki söz konusu belirsizlikler, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışındaki aksamaların sürmesini ve petrol fiyatlarının yüksek seyrini korumasını beraberinde getiriyor. Brent petrolün varil fiyatı son günlerdeki sınırlı düşüşe rağmen 95 doların üzerinde konumlanırken, enflasyon ve daha yüksek faiz endişeleri, sarı metal için “frenleyici” olmaya devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ GÜÇLÜ

Dolar endeksi haftanın son işlem gününde 99,42 seviyesinde bulunurken, son 2 ayın zirvesine yakın seyrediyor. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise %4’ün üzerinde direnç gösteriyor.

DİKKATLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Dikkatler bugün ABD’de açıklanacak mayıs tarım dışı istihdam verilerine çevrildi. Önceki ay 115 bin kişi olan istihdamın, geçen ay 85 bin olabileceği tahmin ediliyor. Beklentilerden yüksek gelebilecek bir verinin “FED’den faiz indirimi beklentisini daha fazla düşürebileceği”, bu ihtimal halinde altın fiyatları üzerinde daha fazla baskı oluşabileceği aktarıldı.

2 grubun büyük savaşı! Altın haftalık düşüşe koşuyor

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarının, kısa vadeli yatırımcıların “aşağı yönlü kırılma riskini gözetmesi” ve uzun vadeli yatırımcıların “zayıflığı alım fırsatı olarak değerlendirmesi” arasında yaşanan çekişme nedeniyle 200 günlük hareketli ortalamasında destek bulmaya devam ettiğini aktaran Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, “Hürmüz Boğazı yeniden açılana ve enflasyon görünümü daha ölçülebilir hale gelene kadar aşağı yönlü riskler yüksek kalmaya devam ediyor” dedi. Hansen, piyasa duyarlılığının daha pozitif bir yöne geçmesi için ise ons fiyatının 4.600 doları yukarı kırması gerektiğini vurguladı.

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