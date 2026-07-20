Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe arsaVev, ezeli rakibi Galatasaray'ın Kamerunlu forveti Marie Divine Ngah Manga’yı transfer etti.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Turkcell Kadınlar Süper Ligi takımlarından Galatasaray forması giyen forvet oyuncusu Marie Divine Ngah Manga’yı kadrosuna kattı.

BİR SENELİK SÖZLEŞME

Kamerun Kadın A Milli takım forması da giyen 24 yaşındaki futbolcu, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

GALATASARAY'DA 41 GOL

Marie Divine Ngah Manga, sarı kırmızılılarda iki sezonda çıktığı 42 maçta 41 kez fileleri havalandırdı.



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