Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen teknik direktör İsmail Kartal, yeni transferler Nathan Ake ve Mason Greenwood'un, Polonya ekibine karşı forma giyip giymeyeceklerine dair kararını duyurdu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile Chobani Stadyumu'nda oynanacak ilk maç öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı, kadro tercihi, sakat oyuncuların durumu ve transfer çalışmaları hakkında konuştu.

İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 4'üncü defa teknik direktörlük görevine getirildi.

“RAKİP TEKNİK DİREKTÖR ÇOK HIRSLI”

"Rakibimizi hazırlık maçları, son oynadığı kupa finalini ve geçen seneki maçlarını izledik. Analizlerimizi yaptık. Bu takımın hocasıyla Trnava maçında karşı karşıya gelmiştik. Rakip takımın hocası bayağı hırslı, 'Bu maça özel olarak hazırlanıyorum' gibi açıklamaları var. Biz de iyi hazırlandık. Taraftarlarımıza bu maçta güzel bir mesaj vermek istiyoruz. İnşallah o mesajı verip camiamızı mutlu etmek istiyoruz."

"ÇOK KESKİN VE NET İSTEKLERİM VAR"

"Geçmişte birlikte çalıştığım oyuncularım benim ne istediğimi biliyorlar. Benim çok keskin ve net isteklerim var. Onlar da bunu biliyorlar. Yeni futbolcular da bu oyunu benimsediklerini söylüyorlar."

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"AKE VE GREENWOOD LİSTEDE OLACAK"

"Liste bu akşam (maçtan bir gün önce gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkı) belli olacak. Büyük ihtimalle Ake ve Greenwood listede olacak. Greenwood daha tam yüzde 100 hazır değil. Ake, Grenwood'a göre daha hazır vaziyette. Kadroda olacaklar ama ilk 11 için yarın sabah karar vereceğiz. Asensio, ilk 11'de olmayacak çünkü yüzde 100 hazır değil henüz. Yüzde 100 hazır olduğunda kadrodaki yerini alacaktır."

Mason Greenwood, 39 milyon euro bonservisle transfer edildi.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

"Kadromuz başlangıç için yeterli. Nene sakat, Asensio ve Brown, yeni yeni toparlıyor. Vedat Muriqi sakatlandı. Yiğit Efe'nin sakatlığı tekrarladı. Önlemleri alıyoruz. Sakat oyuncularımız da birkaç haftaya takımla çalışacak."

Vedat Muriqi, 6 yıl sonra Fenerbahçe'ye döndü.

"1-2 TRANSFER YAPABİLİRİZ"

"Kadromuz yeterli. Duruma göre 1-2 transfer yapabiliriz, bir tanesi kontenjan olmak kaydıyla. 10+4 kuralı var, sıkıntılıyız bu konudan. Ancak bütün kulüplerin sıkıntısı olduğunu düşünüyorum."

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