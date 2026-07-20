Yeni sezon öncesi yönetim ve teknik direktör değişikliği yaşayan Fenerbahçe, ilk resmi maçına Şampiyonlar Ligi'nde çıkıyor. 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak Gornik Zabrze müsabakası öncesi teknik direktör İsmail Kartal'ın planı belli oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında 21 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Yeni transferlerden yararlanamayacak olan teknik direktör İsmail Kartal'ın, sahaya süreceği 11 netleşmeye başladı.

HT Spor'da yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcının; Polonya temsilcisi karşısında Mert Günok, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca'ya görev vermesi bekleniyor.

İrfan Can Kahveci, kiralık sözleşmesi tamamlanınca Fenerbahçe'ye döndü.

MAÇ KADROSU

Maçtan bir gün önce gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkı bulunan Fenerbahçe'nin listesinde şu oyuncular yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

Futbol Direktörü Oğuz Çetin - İsmail Kartal

3'ÜNCÜ ELEME TURUNDA MUHTEMEL RAKİPLER

Sarı-lacivertli ekibin, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Temsilcimiz, Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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