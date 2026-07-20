F.Bahçe’de 10+4 yabancı kuralının sancısı devam ediyor. Atletico Mineiro’nun durumunu yakından takip ettiği sambacıya İsmail Kartal’dan onay çıkmadı. Yönetim yeni transfere yer açmak için kara kara düşünüyor.

Kanarya’da takım Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Gornik Zabrze ile yarın Kadıköy’de oynayacağı maça hazırlanırken yönetim de transfer çalışmalarında. Geçtiğimiz günlerde Ake, Greenwood ve Vedat Muriç’e imza attıran sarı lacivertliler 10 yabancı konusunda sıkıntı çekiyor. Çünkü elde kadro fazlası çok yabancı bulunuyor. Şu ana kadar yeri garanti olarak görülen isimler kaleci Ederson, Jayden, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Greenwood ve Muriç. Geriye Fred ile Talisca kalıyor.

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Bu ikiliden Fred’e talip var. Atletico Mineiro, sambacının durumunu yakından takip ediyor. Suudi Arabistan’dan da teklif alan Fred’e hocası İsmail Kartal’dan onay çıkmadı. Kartal, yönetimin kararına saygılı olan Brezilyalı oyuncunun kadroda tutulması taraftarı. Yönetim ise hem normal şartlarda hem de yeni alınacak olası bir yabancıya yer açmak adına en az bir yabancıyı göndermek durumunda. Yönetimin Şampiyonlar Ligi’ndeki duruma göre önümüzdeki günlerde bu zor kararı vermesi bekleniyor.

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