Fenerbahçe'de yabancı çıkmazı: Gözler Fred ve Talisca'da
F.Bahçe’de 10+4 yabancı kuralının sancısı devam ediyor. Atletico Mineiro’nun durumunu yakından takip ettiği sambacıya İsmail Kartal’dan onay çıkmadı. Yönetim yeni transfere yer açmak için kara kara düşünüyor.
- Kanarya, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Gornik Zabrze ile oynayacak.
- Ake, Greenwood ve Vedat Muriç'e imza attıran sarı lacivertliler, 10 yabancı kontenjanı nedeniyle sıkıntı yaşıyor.
- Kadroda yeri garanti olarak görülen isimler Ederson, Jayden, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Greenwood ve Muriç.
- Fred'e Atletico Mineiro ve Suudi Arabistan'dan talip var, ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın onayı alınmadı.
- Yönetim, hem normal şartlar hem de olası yeni transferler için en az bir yabancıyı göndermeyi planlıyor.
- Bu zor kararın, Şampiyonlar Ligi'ndeki duruma göre önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.
Kanarya’da takım Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Gornik Zabrze ile yarın Kadıköy’de oynayacağı maça hazırlanırken yönetim de transfer çalışmalarında. Geçtiğimiz günlerde Ake, Greenwood ve Vedat Muriç’e imza attıran sarı lacivertliler 10 yabancı konusunda sıkıntı çekiyor. Çünkü elde kadro fazlası çok yabancı bulunuyor. Şu ana kadar yeri garanti olarak görülen isimler kaleci Ederson, Jayden, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Greenwood ve Muriç. Geriye Fred ile Talisca kalıyor.
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YÖNETİME SAYGILI
Bu ikiliden Fred’e talip var. Atletico Mineiro, sambacının durumunu yakından takip ediyor. Suudi Arabistan’dan da teklif alan Fred’e hocası İsmail Kartal’dan onay çıkmadı. Kartal, yönetimin kararına saygılı olan Brezilyalı oyuncunun kadroda tutulması taraftarı. Yönetim ise hem normal şartlarda hem de yeni alınacak olası bir yabancıya yer açmak adına en az bir yabancıyı göndermek durumunda. Yönetimin Şampiyonlar Ligi’ndeki duruma göre önümüzdeki günlerde bu zor kararı vermesi bekleniyor.