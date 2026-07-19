Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, Gornik Zabrze maçlarının ardından yönetime sunacağı rapor doğrultusunda kadroda kapsamlı değişiklikler yapılması bekleniyor. Yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle birçok isimle yollarını ayırması beklenen sarı lacivertlilerde bazı oyunculara transfer teklifi geldiği ve maaş düzenlemelerinin de masada olduğu belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik heyet ve yönetim kadro planlaması için yoğun bir çalışma sürdürüyor.

KARTAL RAPORUNU YÖNETİME SUNACAK

Beinsports'un haberine göre; Teknik Direktör İsmail Kartal, kadroya ilişkin ayrıntılı raporunu Gornik Zabrze ile oynanacak iki karşılaşmanın ardından yönetime sunacak. Sarı-lacivertli yönetimin, bu rapor doğrultusunda takımdan ayrılacak oyuncular ve yapılacak yeni transferlerle ilgili kararlarını netleştirmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin 10+4 yabancı kuralı kapsamında 23 yaş üstü 17 yabancı oyuncusunun bulunduğu, yeni transferlere yer açılabilmesi için en az 7 futbolcuyla yolların ayrılması gerektiği belirtildi.

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER NETLEŞİYOR

UEFA listesinde yer almayan Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Diego Carlos ve Sofyan Amrabat'ın takımdan ayrılması beklenen oyuncular arasında bulunduğu kaydedildi.

Geçen sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe kadrosuna katılan Anthony Musaba'ya ise İngiltere'den çift haneli bonservis teklifleri geldiği öne sürüldü. Yönetimin, kulübe gelir kazandırabilecek olması nedeniyle Musaba için gelecek teklifleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de ayrılık çanları 7 isim için çalıyor

EDERSON'A JUVENTUS İLGİSİ

Fred, Jayden Oosterwolde, Anderson Talisca, Ederson ve Nelson Semedo'nun geleceğinin ise henüz netleşmediği aktarıldı. Ederson'a Juventus'un ilgi gösterdiği, Fred için Brezilya'dan teklifler bulunduğu ve yüksek maaş maliyeti nedeniyle bazı futbolcuların durumunun yönetim tarafından değerlendirileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık çanları 7 isim için çalıyor

KANTE İZİN SONRASI DÖNECEK

Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından N'Golo Kante'nin yaklaşık 10-15 günlük izin kullanmasının beklendiği kaydedildi.

Tecrübeli orta saha oyuncusunun Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş karşılaşmasının ardından Fenerbahçe'nin çalışmalarına katılabileceği ifade edildi.

Yönetimin, kadro maliyetini ve harcama limitlerini düşürmek amacıyla Kante dahil bazı futbolcularla maaş indirimi veya sözleşme yapılandırması konusunda görüşme gerçekleştirebileceği öne sürüldü.

Kante'nin maaşında indirime gitmesi halinde takımda kalma ihtimalinin güçlenebileceği, teknik heyetin ise merkez orta saha rotasyonunda Kante ve Fred'in birlikte kalmasını tercih edebileceği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası