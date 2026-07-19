AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada ifadesi alınan eski sayman Hüseyin Küçük, derneğin yönetimine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Küçük, çeklerin usulsüz şekilde kullanıldığını öne sürerken, usulsüzlük iddialarının görevden ayrıldığı tarihten sonraki döneme ait olduğunu savundu.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada eski sayman Hüseyin Küçük'ün emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Küçük, dernek yönetimi, çek kullanımı ve karar alma süreçlerine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu.

İddiaya göre, telefonunun 'son silinenler' klasöründe AHBAP Derneği İktisadi İşletmesi adına düzenlenmiş çek görüntülerinin bulunmasının ardından ifade veren Küçük, söz konusu çeklerin kendisinin görevden ayrılmasının ardından kullanıldığını öne sürdü.

Kaynak: Emrullah Erdinç X paylaşımı

"ÇEKLERİN DAĞITILMASINA TEPKİ GÖSTERDİM"

Emrullah Erdinç'in haberine göre; Hüseyin Küçük, çeklerin farklı kişilere dağıtıldığını duyduğunu ve buna tepki gösterdiğini iddia ederek, bu nedenle Haluk Levent ve Yeliz Kaya ile "çok esaslı kavgalar" yaşadığını öne sürdü.

Küçük, derneğin kişisel işlere hizmet eden bir yapıya dönüştüğünü ifade etti.

"YÖNETİM YAPISI DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

İfadesinde derneğin yönetim yapısının da değiştirildiğini savunan Küçük, deneyimli yönetim kurulu üyelerinin uzaklaştırıldığını, yerlerine dernek çalışanlarından oluşan yeni bir yönetim kurulu oluşturulduğunu iddia etti.

Küçük, bu sürecin ardından derneğin çek, senet ve gayrimenkul işlemlerinde kullanıldığını, bu nedenle çok sayıda kişinin mağdur edildiğini öne sürdü.

Eski sayman, soruşturma dosyasında yer alan usulsüzlük iddialarının ise kendi görevinden ayrıldığı Mayıs 2024 tarihinden sonraki döneme ait olduğunu savundu.

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