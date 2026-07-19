Karadeniz'de tekne alabora oldu! Çok sayıda kişi kayıp
Samsun açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 6 kişiden 3'ü kurtarılırken, kayıp 3 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.
- Teknede bulunan 6 kişi aynı aileden.
- Tekne rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.
- 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayıp.
- Kayıp 3 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin denizde alabora olması sonucu 3 kişi kurtarıldı, 3 kişi kayboldu.
Costal mevkisinden denize açılan, içinde aynı aileye mensup 6 kişinin bulunduğu 4,5 metre uzunluğundaki tekne, rüzgarlı hava ve dalgaların etkisiyle alabora oldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
3 KİŞİ KURTARILDI
Denizde mahsur kalan aile üyelerinden Kadir Ç. kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, Rabia Ç. ve Rana D. ekiplerce kurtarıldı.
KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR
Kayıp 3 kişiye ulaşılması için bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.
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Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar suda, sahil güvenlik helikopteri de havadan arama çalışması gerçekleştiriyor.