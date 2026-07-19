Plajda 'şemsiye' kavgası! Birbirlerine girdiler, ortalık savaş alanına döndü
İzmir Çeşme'deki Altınkum Plajı'nda yaşanan şemsiye kavgası kamera ile kaydedildi. Şemsiyesini açmak isteyen vatandaş ile plajının bir kısmını kiraladığını öne süren işletme çalışanları birbirine girdi.
- Kavga, plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alanda meydana geldi.
- Vatandaşın kendi şemsiyesini kurmak istemesi üzerine işletme çalışanları müdahale etti.
- Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.
- Olayı ayırmak için araya giren bir kadının da darbedildiği iddia edildi.
- Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda kendi şemsiyesini açmak isteyen bir vatandaş ile plajın bir kısmını kiraladığını öne süren işletme çalışanları arasında çıkan kavga kameralara yansırken, araya girmeye çalışan bir kadının da darbedildiği iddia edildi.
VATANDAŞ İLE ÇALIŞANLAR BİRBİRİNE GİRDİ
Olay, dün Çeşme Altınkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajın bir bölümünü kiraladığını öne süren özel işletmenin bulunduğu alana giderek kendi şemsiyesini kurmak ve denize girmek isteyen bir vatandaş, işletme çalışanlarının müdahalesiyle karşılaştı.
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Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel arbedeye dönüştü. Çıkan kavgayı ayırmak için araya giren bir kadının da bu sırada darbe aldığı öne sürüldü.
Olay anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.