Yaz tatiliyle birlikte milyonlarca kişi sahillere yönelirken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşların güvenli yüzme alanlarını tercih edebilmesi amacıyla 1.436 plaja ait dijital karne sistemini kullanıma sundu.

Sistem üzerinden plajların çevresel durumu, olası kirletici kaynakları ve risk unsurları görülebilirken, Sağlık Bakanlığı da yüzme sezonu boyunca deniz suyu analizlerini düzenli olarak yayımlıyor. Böylece vatandaşlar denize girmeden önce plajın hem çevresel durumunu hem de güncel su kalitesini kontrol edebiliyor.

Plajlara dijital karne! İnternetten anlık olarak görülebilecek

580 PLAJ ULUSLARARASI KRİTERLERİ KARŞILIYOR

Türkiye, 2026 yılında 580 Mavi Bayraklı plajla bu alanda dünyada üçüncü sıradaki yerini korurken mavi bayrak unvanı yalnızca deniz suyunun temiz olduğunu gösteren bir çevre ödülü değil. Bir plajın mavi bayrak alabilmesi için yüzme suyunun düzenli analiz edilmesi, cankurtaran ve ilk yardım hizmetlerinin bulunması, acil durum planlarının hazırlanması, duş ve tuvaletlerin hijyenik olması, atık yönetiminin sağlanması, güvenlik uyarılarının yer alması ve engelli erişimine yönelik düzenlemelerin yapılması dâhil 33 uluslararası kriteri karşılaması gerekiyor. Ayrıca güncel deniz suyu analiz sonuçları ile çevre bilgilendirme panolarının vatandaşların görebileceği şekilde plajlarda sergilenmesi de zorunlu tutuluyor.

Plajlara dijital karne! İnternetten anlık olarak görülebilecek

PLAJLARA SIKI TAKİP

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan dijital plaj profillerinde yüzme alanlarının fiziksel özellikleri, kullanım şekli, çevresel baskılar, potansiyel kirletici kaynaklar ve alınması gereken tedbirler yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ise denize ve göle kıyısı bulunan 35 ilde yüzme sezonu boyunca 15 günde bir su numunesi alarak mikrobiyolojik analiz gerçekleştiriyor. Sonuçlar internet üzerinden yayımlanırken vatandaşlar gitmeyi planladıkları plajın güncel kalite sınıfını önceden görebiliyor.



ANTALYA İLK SIRADA YER ALDI

2026 yılı Mavi Bayrak sonuçlarına göre Antalya 232 plajla ilk sırada yer aldı. Antalya'yı Muğla 113, İzmir 60, Balıkesir 45 ve Aydın 39 plaj izledi. Samsun 19, Çanakkale 14, Mersin 12, Tekirdağ 10 ve Kocaeli 9 Mavi Bayraklı plajıyla öne çıkan diğer iller arasında yer aldı. Türkiye ayrıca 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yat ile de uluslararası sıralamadaki yerini korudu.



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