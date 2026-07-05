Sır perdesi aralanacak! Rabia Naz dosyasına 10 klasör delil girdi
Adalet Bakanlığı, Rabia Naz’a çarptığı iddia edilen aracın geçmişi ile olaydaki delil ve bağlantıları tekrar değerlendiriyor.
- Dosyaya, Rabia Naz'a çarpan aracın tamir edildiği yer, kime satıldığı, adres bilgisi, araç sahibi ve suç ortaklarıyla ilgili delilleri içeren 10 yeni klasör sunuldu.
- Baba Şaban Vatan, Rabia Naz'ın okul çantasının olaydan yaklaşık 5 saat sonra binanın teras katına bırakıldığını öne sürerek olayın "yüksekten düşme" gibi gösterilmek istendiği iddiasında bulundu.
- Anayasa Mahkemesi, daha önce soruşturmanın "gereken özen ve ciddiyetten uzak" yürütüldüğüne hükmederek hayat hakkı ihlali tespit etmişti.
- AYM'nin kararına rağmen dosyanın zaman aşımı nedeniyle yeniden açılmamasına itiraz edilmiş ve dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınmıştı.
- Dosyada "delil karartma" şüphesi ve ailenin dönemin savcı ve polisleri hakkında suç duyurusunda bulunduğu bilgisi yer alıyor.
Faili Meçhul Daire Başkanlığı’nın mercek altına aldığı Rabia Naz Vatan olayıyla ilgili incelemeler sürerken, dosyaya 10 yeni klasör sunuldu. Gazetemize konuşan baba Şaban Vatan, “Dosya askıya alınmadı, Adalet Bakanımız Akın Gürlek dosyayı Ceza İşleri Daire Başkanlığı’na havale etti. Dosyanın yeniden açılması için Ceza İşleri Daire Başkanlığı çok önemliydi. Bakanlıkla irtibat halindeyiz. Dosyamıza 10 yeni klasör eklendi. Dosyanın içerisinde Rabia Naz’a çarpan aracın nerede tamir edildiği, kime satıldığı, aracın adres bilgisi, araç sahibi ve suç ortakları ile ilgili deliller mevcut” dedi.
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İDDİALARIN ODAĞINDA OKUL ÇANTASI VARDI
Dosyaya giren yeni iddiaların merkezinde daha önce Rabia Naz'ın okul çantası yer almıştı. Baba Şaban Vatan, savcılıktan teslim aldığı dijital verileri incelediğinde çarpıcı bir ayrıntıyı fark ettiğini dile getirerek, kızına ait okul çantasının olay anında değil, olaydan yaklaşık 5 saat sonra binanın teras katına bırakıldığını öne sürdü. Bu durumun, olayı "yüksekten düşme" gibi göstermek amacıyla kurgulandığı iddia edilmişti.
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“DELİL KARARTMA” ŞÜPHESİNİ GÜNDEME TAŞIMIŞTIK
Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz eylül ayında Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin soruşturmanın “gereken özen ve ciddiyetten uzak” yürütüldüğüne hükmetmişti. AYM, hayat hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine karar vererek aileye 350 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti. Baba Şaban Vatan, AYM’nin kararıyla ihlallerin netleştiğini, delillerin karartıldığını ve ifadelerin alınmadığını savunarak AYM’nin “hayat hakkı ihlali” tespitine rağmen dosyanın zaman aşımı nedeniyle yeniden açılmamasına itiraz etmişti. Sonrasında dosya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınmıştı. Dosyadaki “delil karatma” şüphesini ve ailenin dönemin savcı ve polisleri hakkında bulunduğu suç duyurusunu gündeme taşımıştık.