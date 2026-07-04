CHP kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını öne sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun görevlendirdiği danışmanla yaşadığı tartışmanın ardından danışmanı belediyeden gönderdiğini iddia etti.

CHP'de kurultay sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, diğer yandan da Kemal Kılıçdaroğlu-Özgür Özel arasındaki gerilim de büyüyor.

TV100 ekranlarında açıklamalarda bulunan gazeteci Sinan Burhan, parti kulislerini hareketlendiren yeni bir iddia ortaya attı. Buran, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun parti içindeki tercihini netleştirdiğini öne sürdü.

"KARARI 'KILIÇDAROĞLU' OLDU" İDDİASI

Burhan'ın iddiasına göre Beşikçioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı ve parti içinde bu yönde bir tutum sergileyecek.

"DANIŞMANLA KAVGA ETTİ, BELEDİYEDEN GÖNDERDİ"

Sinan Burhan, Beşikçioğlu'nun Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildiğini öne sürdüğü bir danışmanla da tartışma yaşadığını iddia etti. Burhan, yaşanan anlaşmazlığın ardından söz konusu danışmanın belediyedeki görevine son verildiğini ileri sürdü.

Burhan, canlı yayındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Erdal Beşikçioğlu kararını verdi; CHP'de kalıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'dan gönderdiği danışmanla kavga ederek onu gönderdi."

Söz konusu iddialarla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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