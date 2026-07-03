FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır, Avustralya karşısında normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede seri penaltı atışlarını 4-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Mısır ile Avustralya, Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Afrika temsilcisi, 13'üncü dakikada Emam Ashour'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca Mısır, devre arasına avantajlı skorla girdi.

EŞİTLİK BOZULMADI, UZATMALARA GEÇİLDİ

İkinci yarıda oyuna ortak olan Avustralya, 55'inci dakikada Mohamed Hany'nin kendi ağlarını havalandırmasıyla eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda iki takım da üstünlük golünü bulamayınca maç 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

Avustralya yıkıldı! Mısır penaltılarla son 16ya yükseldi

Uzatmalarda da skor değişmeyince çeyrek finalist değil, son 16 biletini belirleyen mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarda hata yapmayan Mısır, rakibini 4-2 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Mısır, son 16 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak karşılaşmanın galibiyle karşı karşıya gelecek.

Avustralya yıkıldı! Mısır penaltılarla son 16ya yükseldi

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