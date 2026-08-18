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Ekonomi

Bir kanal ayarı 1.500 TL! TÜRKSAT uydu güncellemesini fırsata çevirdiler

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Bir kanal ayarı 1.500 TL! TÜRKSAT uydu güncellemesini fırsata çevirdiler

TÜRKSAT’taki uydu ve frekans değişikliklerinin ardından bazı televizyonlarda kanalların kaybolması, uydu servislerine olan talebi artırdı. Ancak bu durum bazı servisler için adeta fırsata dönüştü. Uyducular, yalnızca birkaç dakikalık kanal ayarı için vatandaşlardan 1.000 - 1.500 TL arasında ücret talep etmeye başladı.

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18 yıldır hizmet veren TÜRKSAT 3A uydusu ömrünü tamamladı. Kanallar televizyon yayıncılığında ulaşılan yeni küresel standartların tüm izleyicilere sunulabilmesi için daha güncel ve yüksek kapasiteli diğer Türksat uydularına taşındı. 16 Ağustos itibarıyla kanallar yeni uydu frekansıyla yayın yapmaya başladı. Yayınların kesintisiz izlenmesi için ise yeni frekansların televizyon veya uydu alıcısına tanımlanması gerekiyor.

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TKGS VARSA OTOMATİK GÜNCELLENİYOR

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu uydu alıcıları ve Smart TV'lerde frekans değişiklikleri otomatik olarak cihazlara aktarılabiliyor. Türksat, TKGS'nin kullanıcıların manuel kanal araması yapma ihtiyacını ortadan kaldırdığını belirtiyor. Ancak eski veya TKGS uyumlu olmayan cihazlarda kanal listesinin manuel olarak güncellenmesi gerekebiliyor.

Bir kanal ayarı 1.500 TL! TÜRKSAT uydu güncellemesini fırsata çevirdiler
Başlık ResmiBir kanal ayarı 1.500 TL! TÜRKSAT uydu güncellemesini fırsata çevirdiler

YAPAMAYAN UYDUCULARA BAŞVURUYOR

Televizyonunda kanalları kaybolan veya bazı yayınlara erişemeyen vatandaşların bir kısmı çözüm için uyducuların kapısını çalıyor. Ancak özellikle yalnızca kanal/frekans ayarı gerektiren işlemler için talep edilen ücretler dikkat çekiyor.

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FİYATLAR 1.000-1.500 TL ARASINDA

2026 yılı içerisinde yayımlanan uydu ayarlama taleplerinde 1.000, 1.200 ve 1.500 TL seviyelerinde fiyatlara rastlanıyor. İstanbul'un farklı ilçelerindeki taleplerde yalnızca kanal ayarlama, kablo bağlantısı veya sinyal kontrolü gibi işlemler için bu seviyelerde teklifler görülüyor.

USTA ÇAĞIRMAYA GEREK VAR MI?

Uzmanlara göre burada kritik nokta, sorunun gerçekten çanak anten veya LNB ayarından mı, yoksa yalnızca kanal listesinin güncellenmemesinden mi kaynaklandığını belirlemek.

Çünkü sadece kanal taraması veya frekans güncellemesi gereken bir durumda, fiziksel olarak çanak antene müdahale edilmesi gerekmeyebilir. Bu nedenle vatandaşların servis çağırmadan önce televizyon veya uydu alıcısında otomatik kanal arama, TKGS ve fabrika ayarları gibi seçenekleri kontrol etmesi önem taşıyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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