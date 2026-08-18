İstanbul trafiğini rahatlatacak yeni metro hattı geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ümraniye-Kavacık-Beykoz hattından geçecek projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi.

Günden günde artan İstanbul trafiğini rahatlatacak bir proje daha geliyor. Dün gece yayımlanan Resmi Gazete kararıyla İstanbul'a yeni bir metro hattı daha yapılacağı ilan edildi.

2 İLÇEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Karara göre Ümraniye, Kavacık ve Beykoz hattından geçecek raylı sistem projesinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlendiği görüldü.

Açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Ekli "Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ÜSTLENDİ

MADDE 1- 25/10/2010 tarihli ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararın ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"8) Ümraniye, Kavacık, Beykoz Arası Raylı Sistem Hattı."

İstanbul'a yeni metro geliyor! 3 noktayı birbirine bağlayacak, karar Resmi Gazete'de

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

İstanbul'a yeni metro geliyor! 3 noktayı birbirine bağlayacak, karar Resmi Gazete'de

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