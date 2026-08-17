Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder il yolu kapsamındaki Çamlıhemşin Tünelli Geçişi bugün hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu Karadeniz'in incisi Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi açılış töreninde konuştu.

Uraloğlu, "Yol uzunluğumuzu 30 bin 120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3796 kilometreye yükselttik. Ülkemizdeki trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz" dedi.

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

KÖPRÜ SAYISI ON BİNİ AŞTI

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğundaki 4272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10.239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaşmış durumda. Yine 80 yılda sadece ve sadece 50 km tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Bulgaristan Sofya'ya ulaşan bir mesafeden daha fazlasında biz köprü ve tünel yaptık demektir. Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan emeği geçenden herkesten Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Biz bu işleri milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize verdiği destekle yaptık çok şükür. Yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu tünel ve köprülerimiz üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı hayat damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor. Milletimizin yarınlarına, umut ve bölgemize refah taşıyor.

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

AYDER YAYLASINA GİDİŞ KOLAYLAŞACAK

İşte bugün de bu anlayışla Doğu Karadeniz'in incisi Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, Çamlıhemş 'in tünellerimizi Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Toplam 36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz sahil yolunun Pazar Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkiinde son buluyor.

Yolun ilk 5,5 kilometrelik kesimini bütün sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında kalan kesimi ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeridi ve emniyet şeritleriyle beraber inşa ediyoruz."

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

VATANDAŞ 20 DAKİKA KAZANACAK

Projenin özellikle Ayder Yaylası açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, proje tamamlandığında mevcut güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.

Uraloğlu, “Seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf edeceğiz.” dedi.

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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