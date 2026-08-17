Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Pazar-Ardeşen ayrımı-Çamlıhemşin-Ayder il yolu kapsamındaki Çamlıhemşin Tünelli Geçişi bugün hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Doğu Karadeniz'in incisi Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız" dedi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çamlıhemşin Tünelli Geçişi açılış töreninde konuştu.

Uraloğlu, "Yol uzunluğumuzu 30 bin 120 kilometreye çıkardık. Otoyol ağımızı 3796 kilometreye yükselttik. Ülkemizdeki trafik akışının yoğunlaştığı doğu-batı ve kuzey-güney koridorlarını belirleyerek bu akslarda yol standartlarını yükseltmeye de devam ediyoruz. Zorlu coğrafyalarda yüksek dağları ve derin vadileri tıpkı şu an burada olduğu gibi doğaya meydan okuyan köprü ve tünellerle aşarak çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyoruz" dedi.

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay
Başlık ResmiTurizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

KÖPRÜ SAYISI ON BİNİ AŞTI

Bakan sözlerini şöyle sürdürdü: "Son 24 yılda 519 kilometre uzunluğundaki 4272 yeni köprü inşa ettik. Toplam köprü sayımız 10.239'a, uzunluğumuz ise 830 kilometreye ulaşmış durumda. Yine 80 yılda sadece ve sadece 50 km tünel inşa edilmişken biz bu uzunluğu yaklaşık 17 kat artırarak 878 kilometreye çıkardık. Bu köprü ve tünelleri uç uca eklesek, Rize'den çıkıp Edirne'yi aşarak Bulgaristan Sofya'ya ulaşan bir mesafeden daha fazlasında biz köprü ve tünel yaptık demektir. Allah razı olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan emeği geçenden herkesten Allah razı olsun değerli kardeşlerim. Biz bu işleri milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize verdiği destekle yaptık çok şükür. Yapmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bu tünel ve köprülerimiz üretim, ticaret, turizm, istihdam ve birliğin aktığı hayat damarları olarak Türkiye'nin kalkınma destanına can veriyor. Milletimizin yarınlarına, umut ve bölgemize refah taşıyor.

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay
Başlık ResmiTurizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

AYDER YAYLASINA GİDİŞ KOLAYLAŞACAK

İşte bugün de bu anlayışla Doğu Karadeniz'in incisi Rize'mizin de dünyaca ünlü Ayder Yaylası'na giden yolu daha güvenli ve konforlu hale getiren Çamlıhemşin tünelini ve 2 kilometrelik kesimi hizmete açmanın mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Değerli kardeşlerim, Çamlıhemş 'in tünellerimizi Ardeşen, Çamlıhemşin, Ayder il yolu kapsamında inşa ettik. Toplam 36,5 kilometre uzunluğundaki projemiz Karadeniz sahil yolunun Pazar Ardeşen ayrımından başlayıp Çamlıhemşin ilçe merkezinden geçerek Ayder mevkiinde son buluyor.

Yolun ilk 5,5 kilometrelik kesimini bütün sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında kalan kesimi ise platform genişliği 12 metre olacak şekilde tırmanma şeridi ve emniyet şeritleriyle beraber inşa ediyoruz."

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay
Başlık ResmiTurizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay

VATANDAŞ 20 DAKİKA KAZANACAK

Projenin özellikle Ayder Yaylası açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uraloğlu, proje tamamlandığında mevcut güzergahın 1,5 kilometre kısalacağını söyledi.

ÖNERİLEN HABERLER
Altın bu seviyelere düşer mi? İsviçreli banka UBS, ‘alım fırsatı’ için rakam verdi
TASARRUF ORTAĞIM

Altın bu seviyelere düşer mi? İsviçreli banka UBS, ‘alım fırsatı’ için rakam verdi

Uraloğlu, “Seyahat süresinde ise 20 dakika kısalma sağlayacağız. Böylece zamandan 675 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 772 milyon lira tasarruf edeceğiz.” dedi.

Turizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay
Başlık ResmiTurizmi canlandıracak tünel açıldı, yol 20 dakika kısalacak! Ünlü yaylaya gidiş artık daha kolay
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
SÜREÇLER BASİTLEŞTİRİLECEK!
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
KIEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Ukraynalı komutandan acılı aileye küstah mesaj!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
DÖRT SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON!
Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin varlıklarına el konuldu
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
VALBUENA FAVORİSİNİ AÇIKLADI!
'Kilit oyuncu' diyerek yıldız isme işaret etti
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK'
Bakan Göktaş müjdeyi Diyarbakır'da verdi!
"PARÇALI KIRILMA" VURGUSU
Osman Bektaş, Marmara için verileri tek tek sıraladı
"OYUNCULARIMLA SIĞINAĞA İNDİM"
Arda Turan dehşet dakikalarını anlattı
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
500 BİN TL’NİN GETİRİSİ YÜKSELDİ!
Enflasyon Raporu'nun ardından son durum
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
MİLYARLIK ÇELİŞKİ!
Tutuklanan Kuriş'i MASAK kayıtları yalanladı
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
TERMOMETRELER 36'YI GÖRECEK
Sıcak hava dalgası İstanbul'u saracak
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
KURYELER KAPIYA DİZİLDİ!
Korsan sipariş çileden çıkardı: Tam 15 farklı yerden
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
EKİBİNDE SERVET YARIŞI VAR
57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
"ABİLER KIZACAK MI?"
Fenerbahçeli çocuğu kurtaran komiser o anları anlattı
"DİNİ DUYGULARI İSTİSMAR"
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' açıklaması
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
TAYCAN RAFA MI KALKIYOR?
Porsche'nin elektrikli otomobil planı değişiyor
"HİÇBİR GÖRÜŞME YOK"
Trump'ın 'arka kanal' sözlerine İran'dan sert tepki
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
SAVUNMASI PES DEDİRTTİ!
Fenerbahçe maçına damga vuran olayı anlattı
ARAÇLAR MORA BOYANDI
ARAÇLAR MORA BOYANDI
Yola dökülen boya sürücüleri çileden çıkardı
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
KORKUNÇ İTİRAF VİDEOSU!
Oteldeki cinayetten dakikalar sonra çekmiş
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
MOSSAD'DA TASFİYE BAŞLADI
Erdoğan uyardı, Trump durdurdu!
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı! 2 yıllık sözleşme yapıldı
Galatasaray’dan ayrıldı, Amedspor’a imzayı attı!
Kaydet
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Trump'ın ekibinde servet yarışı! 57 yetkilinin mal varlığı dudak uçuklattı
Kaydet
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem! Süreçler basitleştirilecek: Yarın başlıyor
Mikro ihracat kargolarında yeni dönem!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.