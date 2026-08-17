Altın fiyatları yönünü yukarı doğru çevirirken, İsviçreli banka UBS'den dikkat çeken bir analiz geldi. Altında orta ve uzun vadeli pozitif görüşünü koruyan banka, düşüşlerin yapısal bir bozulma olmadığını belirtti. Banka, alım fırsatı için rakam verdi. İşte detaylar...

Altın fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor. Bu yıl altının gram fiyatı 7.811 lirayla, ons fiyatı ise 5.595 dolar ile rekor kırmıştı. Ancak ABD-İran savaşı sonrası satış baskısı yiyen altının gram fiyatı 6 bin liranın altını, ons fiyatı ise 4 bin doların altını gördü. Son dönemde yönünü yukarı çeviren altının gram fiyatı 6 bin 800 lira seviyesini test ederken, ons fiyatı ise 4.400 doları aşmış durumda. Milyonlar altınının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir edeceğini merak ederken, dünyaca ünlü bankalardan UBS'den yeni bir rapor geldi.

BANKA ORTA VE UZUN VADEDE POZİTİF

İsviçre merkezli banka, altında orta ve uzun vadeli pozitif görüşünü koruyor. Bankaya göre, altın fiyatlarındaki sert geri çekilmeler, alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Altın bu seviyelere düşer mi? İsviçreli banka UBS, ‘alım fırsatı’ için rakam verdi

ALIM FIRSATI İÇİN RAKAM VERDİ

UBS, ons altında 4 bin dolar ve altına sarkmaların yapısal bir bozulma anlamına gelmediğini ve bu seviyelerin alım fırsatı olabileceğini belirtti.

2027 ONS ALTIN TAHMİNİ 5 BİN DOLAR

UBS, altında yeni yükselişler beklediğini belirtti. Banka, ons altında 2027'nin ilk yarısı için 5 bin dolar tahmininde bulundu.

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UBS’İN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİNİN ÜÇ NEDENİ

UBS, altın fiyatlarına yönelik olumlu beklentisini üç temel faktöre bağlıyor. Bunların başında reel faizlerdeki düşüş beklentisi geliyor. Banka ayrıca ABD dolarının zaman içinde zayıflamasını ve merkez bankaları başta olmak üzere resmi sektörün altın talebinin devam etmesini fiyatları destekleyecek unsurlar arasında gösteriyor.