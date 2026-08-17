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Ekonomi

YHT biletlerine zam! Ankara-İstanbul fiyatı 1.000 liraya dayandı

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YHT biletlerine zam! Ankara-İstanbul fiyatı 1.000 liraya dayandı
Fotoğraf Başlığı YHT biletlerine zam! Ankara-İstanbul fiyatı 1.000 liraya dayandı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 6,45 oranında zam geldi. Bilet fiyatları güncellenirken, Ankara-İstanbul hattında standart biletin fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye çıktı.

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TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında güncellemeye gitti. Bilet fiyatlarında yüzde 6,45 oranında zam yapıldı.

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BİLET FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Zammın ardından şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler, tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine yansıtıldı.

YHT biletlerine zam! Ankara-İstanbul fiyatı 1.000 liraya dayandı
Başlık ResmiYHT biletlerine zam! Ankara-İstanbul fiyatı 1.000 liraya dayandı

YHT hatlarında yeni bilet fiyatları şöyle şekillendi:

GüzergahFiyat
Ankara – İstanbul990 TL
Ankara – Eskişehir511 TL
Ankara – Konya458 TL
Ankara – Sivas1.001 TL

Eskişehir ve Konya aktarmalı veya çıkışlı seyahat edecek yolcular için uygulanan güncel bilet fiyatları ise şu şekilde listelendi:

GüzergahFiyat
Eskişehir – İstanbul639 TL
Eskişehir – Sakarya601 TL
Eskişehir – Konya708 TL
Eskişehir – Sivas1.597 TL
Konya – İstanbul1.442 TL
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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