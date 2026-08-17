Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 6,45 oranında zam geldi. Bilet fiyatları güncellenirken, Ankara-İstanbul hattında standart biletin fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye çıktı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında güncellemeye gitti. Bilet fiyatlarında yüzde 6,45 oranında zam yapıldı.

BİLET FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Zammın ardından şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler, tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine yansıtıldı.

YHT biletlerine zam! Ankara-İstanbul fiyatı 1.000 liraya dayandı

YHT hatlarında yeni bilet fiyatları şöyle şekillendi:

Güzergah Fiyat Ankara – İstanbul 990 TL Ankara – Eskişehir 511 TL Ankara – Konya 458 TL Ankara – Sivas 1.001 TL

Eskişehir ve Konya aktarmalı veya çıkışlı seyahat edecek yolcular için uygulanan güncel bilet fiyatları ise şu şekilde listelendi:

Güzergah Fiyat Eskişehir – İstanbul 639 TL Eskişehir – Sakarya 601 TL Eskişehir – Konya 708 TL Eskişehir – Sivas 1.597 TL Konya – İstanbul 1.442 TL

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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