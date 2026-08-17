YHT biletlerine zam! Ankara-İstanbul fiyatı 1.000 liraya dayandı
Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 6,45 oranında zam geldi. Bilet fiyatları güncellenirken, Ankara-İstanbul hattında standart biletin fiyatı 930 TL'den 990 TL'ye çıktı.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarında güncellemeye gitti. Bilet fiyatlarında yüzde 6,45 oranında zam yapıldı.
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BİLET FİYATLARI GÜNCELLENDİ
Zammın ardından şehirler arası yolcu taşımacılığında yoğun olarak kullanılan ana hatlardaki bilet fiyatları güncellendi. Yeni tarife kapsamında oluşan ücretler, tek yön ekonomi sınıfı biletler baz alınarak hesaplandı ve bilet satış sistemlerine yansıtıldı.
YHT hatlarında yeni bilet fiyatları şöyle şekillendi:
|Güzergah
|Fiyat
|Ankara – İstanbul
|990 TL
|Ankara – Eskişehir
|511 TL
|Ankara – Konya
|458 TL
|Ankara – Sivas
|1.001 TL
Eskişehir ve Konya aktarmalı veya çıkışlı seyahat edecek yolcular için uygulanan güncel bilet fiyatları ise şu şekilde listelendi:
|Güzergah
|Fiyat
|Eskişehir – İstanbul
|639 TL
|Eskişehir – Sakarya
|601 TL
|Eskişehir – Konya
|708 TL
|Eskişehir – Sivas
|1.597 TL
|Konya – İstanbul
|1.442 TL