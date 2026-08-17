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Ekonomi

Bakan Yumaklı açıkladı! Üreticilere 120 milyar lira ödeme yapıldı

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TMO’nun hububat alımları kapsamında hasat sezonunun başından bu yana 11,5 milyon ton ürün alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını açıklarken, TMO’ya gelen ürünlerin tamamının alınacağını belirtti.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklama ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ülke genelinde sürdürdüğü hububat alımları kapsamında üreticilere bugüne kadar yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını ve hasat sezonu başından itibaren 11,5 milyon ton ürün alındığını açıkladı. Yumaklı, yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması için TMO'nun sahada güçlü bir alım organizasyonu yürüttüğünü belirtti. TMO'nun 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürdüğünü aktaran Yumaklı, "Hasat sezonu başında bugüne kadar 11,5 milyon ton ürün alındı. Üreticilerimize yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptık" bilgisini verdi.

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TMO'YA GELEN ÜRÜNLERİN TAMAMINI ALACAĞIZ

Bakan Yumaklı, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğunu vurgulayarak, "Değerli üreticilerimiz müsretih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Hububatın Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel ürünleri arasında yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Yumaklı açıkladı! Üreticilere tam tamına 120 milyar lira ödeme yapıldı
Başlık ResmiBakan Yumaklı açıkladı! Üreticilere tam tamına 120 milyar lira ödeme yapıldı

TÜM ÜRETİCİLERİMİZE EMEKLERİ VE GAYRETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Yumaklı, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik olduğunu dile getirerek, "Bu süreçte ülkemizin üretim gücüne katkı sunan tüm üreticilerimize emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum. Alım organizasyonunu sahada titizlikle sürdüren TMO mensuplarımızı da özverili çalışmaları dolayısıyla kutluyorum" diye konuştu.

Bakan Yumaklı açıkladı! Üreticilere 120 milyar lira ödeme yapıldı
Başlık ResmiBakan Yumaklı açıkladı! Üreticilere 120 milyar lira ödeme yapıldı
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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