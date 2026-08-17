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Ekonomi

Günlük 4 ton satılıyor, kilosu 60 lira! Kalp dostu ürün yoğun talep görüyor

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Günlük 4 ton satılıyor, kilosu 60 lira! Kalp dostu ürün yoğun talep görüyor
Fotoğraf Başlığı Günlük 4 ton satılıyor, kilosu 60 lira! Kalp dostu ürün yoğun talep görüyor

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yayla havasında yetiştirilen taze börülce, Ege’nin farklı illerinden gelen toptancı ve manavlardan yoğun talep görüyor. Kilogramı 50-60 liradan satılan börülcenin Kızılçukur Mahallesi'ne günlük 3-4 ton satışı yapılıyor.

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Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahallesi’nde yayla havasında yetiştirilen taze börülce, Ege Bölgesi’nin farklı illerinden gelen toptancı ve manavlardan yoğun talep görüyor. Haftanın belirli günlerinde toptan olarak satılan börülcenin kilogramı 50-60 liradan alıcı bulurken, mahallede günlük 3-4 ton civarında satış gerçekleştiriliyor.

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MAHALLEDE GÜNLÜK ORTALAMA 3-4 TON SATILIYOR

Kızılçukur Mahallesi’ne özgü börülcenin yayla havasını sevdiğini belirten çiftçi Hüseyin Memiş, üretimin yıllardır geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü söyledi. Memiş, "Yıllardır bu börülcenin tohumlarını alarak her yıl ekimini yapıyoruz. Haftanın belli günlerinde börülce almak için çeşitli illerden manavlar mahallemize geliyor. Ürünlerimizi toptan olarak satıyoruz. Mahallemizde günlük ortalama 3-4 ton satış oluyor" dedi. Taze börülcenin kilogramını toptan 50-60 lira arasında sattıklarını ifade eden Memiş, ürünün farklı illerden gelen manavlar aracılığıyla tüketicilerin sofralarına ulaştığını kaydetti.

Günlük 4 ton satılıyor, kilosu 60 lira! Kalp dostu ürün yoğun talep görüyor
Başlık ResmiGünlük 4 ton satılıyor, kilosu 60 lira! Kalp dostu ürün yoğun talep görüyor
Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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