Akaryakıt sektöründe 1972’den bu yana faaliyet gösteren Fikret Petrol, finansal yükümlülüklerini sürdürülebilir bir ödeme planına bağlamak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Türkiye’nin ilk Opet Yakıt Kart distribütörü olan şirket hakkında mahkeme tarafından üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren, akaryakıt piyasasındaki çalışmaları ve yatırımlarıyla öne çıkan ve petrol ürünlerinin tedariki ile dağıtımı alanında faaliyet gösteren Fikret Petrol’den KAP’a önemli bir açıklama geldi.

ŞİRKET FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÖDEME PLANINA BAĞLAMAK İSTİYOR

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, finansal yükümlülüklerini sürdürülebilir bir ödeme planına bağlamak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2026/1689 E. sayılı dosyasında verilen 14.08.2026 tarihli kararla, şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verilirken, mahkeme ayrıca geçici konkordato komiser heyeti görevlendirdi. Kararın kanun gereğince ilan edilmesine de hükmedildi.

54 yıllık akaryakıt şirketi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

Karar kapsamında şirket aleyhine takip yapılması ve mevcut takiplerin ilerletilmesi de durduruldu. İlgili alacaklıların ve geçici konkordato komiser heyetinin görüşleri alınarak nihai değerlendirme yapılıncaya kadar, şirket tarafından alacaklılar lehine düzenlenen teminat mektuplarının ticari ilişkinin teminatı olarak kabul edilmesine ve vadelerinin tedbir kararının yürürlükte kaldığı süre boyunca uzatılmasına karar verildiği de açıklandı.

54 yıllık akaryakıt şirketi iflasın eşiğinde! Konkordato ilan etti

1972'DEN BERİ FAALİYET GÖSTERİYORDU

Faaliyet geçmişi 1972’ye uzanan Fikret Petrol, konkordato talebinin şirketin faaliyetlerinin, malvarlığının ve alacaklıların tahsil imkânlarının birlikte korunması, mevcut borçların sürdürülebilir bir yapı içerisinde yeniden düzenlenmesi ve ticari faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla yapıldığını ifade etti. Şirket ayrıca, konkordato sürecine ilişkin önemli gelişmeleri sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşacağını aktardı.

FİKRET PETROL HAKKINDA

Türkiye’nin ilk Opet Yakıt Kart distribütörlüğüne sahip akaryakıt istasyonu olan Fikret Petrol, akaryakıt sektöründeki yatırımlarına devam etmektedir. Türkiye’nin her bölgesine Opet’in en büyük otobil/ yakıt kart distribütörü olması yanında, toptan akaryakıt satışı ve akaryakıt nakliyesi yapan Fikret Petrol, Mersin’de 1, Ankara’da 3 olmak üzere olmak üzere toplam 4 istasyonla hizmet vermektedir.



Şirket araçlarının nerede, ne zaman ve ne kadar yakıt aldığı; km başına ne kadar yakıt harcadığı gibi detaylı bilgilere erişim sağlayarak muhasebe ve idari işlerin yoğunluğunu azaltan otobil (OPET) distribütörlüğünü yöneten Fikret Petrol aynı zamanda Opet Yakıtkart Türkiye Distribütörlüğünü de yapmaktadır.



Bölgede akaryakıt kullanan küçük, orta ve büyük ölçekli tesislerin, şantiyelerin, fabrikaların, madenlerin ve ekonominin çarkı olan tüm sanayi kuruluşlarının akaryakıt ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Deneyimli ve etkin bayilik altyapısı, üstün kalite güvencesi ve günümüzün en uygun ekonomik koşullarıyla ihtiyaçlara cevap vermektedir.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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