Feribot seferleri 30 Eylül Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde seyahat edecek yolcuların gündeminde. Olumsuz hava koşullarının deniz ulaşımını etkilemesi sonrası İDO ve BUDO seferlerinin son durumu, hangi feribotların çalışmadığı ve iptal edilen sefer saatleri araştırılıyor.

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Marmara'da son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında değişikliklere neden olmaya devam ediyor. 30 Eylül 2026 Çarşamba günü için İDO'nun bazı hatlarında sefer iptalleri bulunurken BUDO'nun güncel duyuruları da yolcular tarafından takip ediliyor.

BUGÜN FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

30 Eylül Çarşamba günü bazı İDO seferleri iptal edildi. İptallerin bir bölümü olumsuz hava koşullarından, bazıları ise tarife değişikliğinden kaynaklanıyor. Özellikle Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hatlarını kullanacak yolcuların seyahat öncesinde güncel sefer durumunu kontrol etmesi gerekiyor. Girne-Taşucu ve Taşucu-Girne hatlarında da tarife değişikliğine bağlı iptaller bulunuyor. BUDO tarafında ise 30 Eylül sabahı itibarıyla yeni güne ilişkin bir iptal duyurusu yayımlanmış görünmüyor

Bugün feribot seferleri iptal mi? 30 Eylül İDO, BUDO iptal seferler listesi

İDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

30 Eylül İDO iptal seferler:

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 30.09.2026 Girne-Taşucu 11:00 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 30.09.2026 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 30.09.2026 Taşucu-Girne 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Değerli Misafirimiz; Tarife Değişikliği nedeniyle 30.09.2026 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 15:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün feribot seferleri iptal mi? 30 Eylül İDO, BUDO iptal seferler listesi

BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO'nun 30 Eylül Çarşamba günü için sabah saatleri itibarıyla yayımladığı güncel duyurularda yeni bir sefer iptali bulunmuyor.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

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