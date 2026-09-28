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Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

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Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül tarihleri için araştırılırken özellikle Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan gibi ilçeler başta olmak üzere Ankara'da planlı kesinti olup olmadığı merak ediliyor. Başkent EDAŞ tarafından yürütülen bakım, onarım ve şebeke çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

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Ankara'da elektrik kesintisi programı 28, 29 ve 30 Eylül için gündemde yer alırken Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ve Sincan başta olmak üzere birçok ilçedeki kesinti saatleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Başkent EDAŞ'ın planlı çalışmaları kapsamında bazı mahalle ve sokaklarda geçici elektrik kesintileri uygulanacak.

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, ATLAS, BIYIKTAY, ŞİNASİ, GEÇİT, ÜZÜMLÜ, ATİLLA, ATATÜRK, ŞAHİN, BİLGEN

29.09.2026

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, YAYLAK

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL

30.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY

09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KIBRIS ŞEHİDİ REFİK CESUR, KAŞIKÇI, ALTUNÇANAK, DEĞİRMEN, 101., ALİ RIZA UZUNBEYLİ, HACITUĞRUL MÜCAVİR, FİRUZE, SİVRİHİSAR, 1., YAYLABEYİ, YAVUZ SELİM, FİLE, LALE, MİTHAT PAŞA, ORTA, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GÜVEN, KAZIM KARABEKİR, ALPYILDIZ, AHMETADİL, GORDİON, YAĞMUR, YEŞİLYURT, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, NECDET ERSAN, ÜLKÜ, SEPET, LEYLAK, AVŞAR KÜME, ŞEVKİ ÖZGÖNÜL, CUMHURİYET, KARAPINAR, KONUK, SELVİ, FATİH, BIYIKTAY, AYBÜKE, KALAY, KAYAŞ, KAYIN, KİMYA, İNÖNÜ, KARAAĞAÇ-, ADALET, KIRKPINAR, ŞİMŞİR, DOĞRAMACI, TARÇIN, MANAV, ÇAĞIL, ERCAN ERASLAN, MALIKÖY., DOLUNAY, ZEMZEM, SANAT, HEKİM, GÜMÜŞ, GÜZELCEKALE, TÜRKÖZÜ, ATLAS, KARGALI, ÜLKÜSEV, İĞCİLER, İNCE, MERTTÜRK, AFŞİN, GEÇİT, EDA, ÖZLEM OLUR K.Y.KOOP., ALİM, DURU, ORTANCA, KARAMAN, GARNİZON, ACAR, PAZAR, ŞİNASİ, ÜZÜMLÜ, KALENDER, BOZKURT, ETİ, BEYPAZARI, ZİYA GÖKALP, ÇAMLICA, PERON, ALTAY, NEŞET ERTAŞ, ÇAKMAK, KÜPELİ, KOZAN, TOPÇULAR, BATTALGAZİ, 29 EKİM, BAKIR, MAARİF, EYLÜL, GÜNEŞ, EDİZ, LİSE, ATİLLA, SALKIM, YILDIZ, İKLİM, SANTRAL, KIRIM, ÖZLEM, UYSAL, TUNÇ, BARIŞ, KÜRŞAT, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, SEYRAN, NASREDDİN HOCA, PLEVNE, ZÜBEYDE HANIM, SERHAT, ÇINAR, DEMİRCİ, ŞAHİN, ÇAPA, KARTALTEPE, YILDIZTEPE, AZIK, YENİCE, ÇAĞDAŞ, RIHTIM, AYGÜN, ROZET, ULUBATLI HASAN, ŞEHİTLİKKAŞI, BİLGEN, MISIRLI, BAĞLARBAŞI, ECEM, MOR, İBRAHİM SITKI HATİPOGLU, ALİ RIZA BEY, 729, OVA, ERGENEKON, 713, ÇAKIR, SÜMER, ELÇİBEY, ALPER, 642, IŞIK, DİBEK, ATATÜRK, SELÇUK, NECATİBEY, ANKARA, KARACABEY, ALPBÖRÜ, ÜÇPINAR, ŞİMŞEK, BADEMLİK, OĞUZALP, GÜNTAÇ, OLCAYTUĞ, 13 EYLÜL, BOZTEPE

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1107, 1161/1, 1147, 1149, 1156, 1159, 1094, 880, ORHAN KEMAL, 1654/2-, 1653-, 1676/1, 1179, 1180/1, 1141, 1135/1, 1177, 1135, 1180, 1654/1-, 1181/1, ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, 1669, 1146, 1186, 1188, 1656, 1166, 1674, 1158, 1183, 1109/1, 1109, ŞEHİT ERTUĞRUL KOCAER, 1190, 1148, 1131, 1154, 1178

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SERPMEEVLER, PEÇENEK, TATLAR MAHALLESİ

09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KAVAKLI YOLU., KAVAKLI, ÇAMLICA, AYDINCIK., AYDINCIK

29.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KAVAKLI YOLU., ÇAMLICA, AYDINCIK., AYDINCIK, KAVAKLI

30.09.2026

09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1248, 1066, 1270, 1237, 1268, 1258, 1267, 1281, DOĞAN, 1255, 1266, 1263, 1260, 1280, 1048, 1273

11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT HACI OSMAN DUGAN, 1048, 1261, 1263, 1262

14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT İSMAİL BAŞARAN, 1190, 1131

16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1051, 1195, 1218/2, 1218/1, 1216/1, 1212, 1221/1, 1199, 1196, 1225, 1197/1, ORHAN KEMAL, 1264/1-, 1050, 1110, 1218/3, 1234/1, 1202, 1211, 1222, 1223, 1217, 1201, 1052, 1194, 1228/1, 1200, 1368, 1198, 1221, 1219, 1224

09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TABYA, MALAZGİRT

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLU, AYAŞ

BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, EMİRLER, BAĞİÇİ YAYLA, AHMETÇAYIRI, SOĞULCAK, BAĞİÇİ ZIRVA, ABAZLI, YÖRELİ

30.09.2026

09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HIRABAŞOĞLU, AŞAĞIHACIBEKİR

BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YILDIRIM BEYAZIT, TALİM

09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
MARANGOZLAR 1., ŞEYH ŞAMİL, SARAY BOSNA, MARANGOZLAR 2.

29.09.2026

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT ÜST. UFUK ÜNSAL, PINAR 1, ÇAY KENARI_1, ŞEHİT YILMAZ TANRISEVER, HACIKARA BOSTANLARI, ÇAYKENARI

09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GÜRAĞAÇ, ÇAMALAN B.M, YEŞİLAĞAÇ

13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ÇAMLIBAĞ, ÇAMLIK 2, ÇAMLIK 4

30.09.2026

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ANAFARTALAR, ABDÜL HAMİTHAN

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ORHAN EREN, TAŞLI, YEŞİL, MALAZGİRT, ÇİLEK, NEHİR, MEHMET AKİF 1, MEHMET AKİF 2, MEHMET AKİF 4, MEHMET AKİF 6, DERE, EMİRTOZ, KAZIM KARABEKİR, KESİRCİ, MEHMET AKİF, YAVUZ, RÜZGARLI, MEHMET AKİF 5, MATADOR, MEHMET AKİF 3

ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2.KÜME ÇUKURÖREN, ÖRENİÇİ, 3.KÜME ÇUKURÖREN, 1.KÜME ÇUKURÖREN

30.09.2026

09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHATLAR

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1555, 1554, 1556, 1155, 1545, 1553, 1550, 1557, 1552

09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1157, LİZBON, 1155, 1152, 1148, 1150, 1151, 1147, 1149, 1125, 1126, 1153, 1112, 1154

15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1577, 1551, 1576, 1574, 1573, 1575

29.09.2026

09:15 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
944, 1032, 1026, 991, 1003, 1005, 1002, 1001, 1006, 1041, 992

00:45 - 05:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, İZMİR 1, CİHAN, NECATİBEY, ATATÜRK, GAZİ MUSTAFA KEMAL

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

30.09.2026

15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TUNCER, TURGUT REİS

18:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
110, BÖLÜK, 114, ATOM, GİMAT, 117, 115

ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TAKSİM, BELDE 2, DÜZLEM, DEVİR, DİNÇER, BASIN, BELDE 1, BEŞİK, BASKI, İBNİ SİNA(2.KISIM), ÇAĞLAR, ÇALIKUŞU, ÇAVULDUR, NİLÜFER 1, EFENDİ, KARGIN., YAPRAK, YÜCE 2, PEÇENEK_1, HANIMELİ, TUĞRA 1, ŞEHİT ATİLLA DEMİRBAŞ, ŞAHİN, BİRLİK, KURBAN, DOLUNAY, NİYAZ, ŞEFAAT, İBNİ SİNA, KARATAY, EMİN, BUĞRA, ÖMER HAYYAM, BERAT, YÜCE 3, EMİRHAN YALÇIN, ELİBOL, DÜŞÜNÜR, RAVZA, DEMET, İSKİLİPLİ ATIF HOCA, DERUNİ, BEĞDİLİ, ATEŞ, PİRİ REİS, ŞEHİT İMMET ÖZDEMİR, CUMA, ÇANKIRI, BUKET, ÇİFTLİK, ŞEHİT ALPER YAVUZ AYDOS, DARICA, ŞEHİT GAZİ ALERDEK, MUHABBET, ŞİRİN., CANSU, AK, AKTAŞ, İSLAMOĞLU, GÜLLE, VAKIF, ŞEHİT İRFAN DÖNMEZ, RAUF DENKTAŞ, KÖKLÜ, AKKUZULU, ŞEHİT MUSTAFA ZİHNİ OLMUŞ, CİBALİ, ŞAİR BAKİ, ŞEHİT ERGÜN ILIK, ÇEÇENİSTAN, DURMAZ, ÖZGÜR, ŞEHİT ALİ GERGİN, TACİKİSTAN

29.09.2026

09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, YAYLAK

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KIZILÖREN

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YILDIRIMELÖREN, ALVEREN

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BARBAROS

13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
611, 613, 616

29.09.2026

13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ATEŞ, CUMHURİYET 4, 363, EVREN, CUMHURİYET 3, 364, CENGİZ TOPEL 2, ÖZEL, KAVAK, MENDERES, GÜL., CENGİZ TOPEL, CUMHURİYET, CENGİZ TOPEL 1

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS, 473, 494, 844, 404, 484, 487, 483, 482, MENDERES, 477, 476, 409, 486, 466, 480, 406, 475, ÜÇYOL

11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KAYADİBİ

30.09.2026

11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
EKREM KAVUR, AKPINAR-, HALİL EMİROĞULLARI, GAZİ MUSTAFA, İBRAHİM AĞA, HASAN DELİCE, 19 MAYIS, ADİL YALMAN, AZATTEPE, YEŞİLDERE, EMBİA, DOĞAN, KURAL, İNCE, YENİCAMİ, KELLELİ HARMAN, OKULLAR_1, ÇİLEK, SUÇIKAN, YILMAZ_1, DEVECİ, YAVUZ_1, GÜNGÖR, SEYİT AHMET, MOLLAOĞULLARI, KÖKSALLAR, ÇELİKPAZAR, ŞEHİT ZÜLFİKAR KAYA, UĞRAK, ÇAKMAK., ŞAFAK.., ÜÇEVLER, PİRELİ-, ŞİMŞEK., GENÇLİK_1, YEŞİLYAPRAK, İDRİS, YAZI, SEYİT CUMALİ, FERAH, DEMİR_1, ELMADAĞ, FİTNATOĞULLARI, YENİŞIH MEVKİ, SARIBURUN, ATAK, ÇAKMAKLAR, UZ, BARBAROS., ERDOĞAN, NAZLI., YENİMAHALLE, BATTAL GAZİ, NAZLI, HALİME HATUN, 62, BAĞCI, SEYİT, ÇAKIR, GENSIRTI KARADERE-, KARACA.., ABAOĞLU ELMİR, BAHÇELİEVLER MAH., YILDIZ, BARBAROS, MEVLANA, AVCILAR, BELEDİYE, HACI HASAN, İBRAHİM KARDAK, KELEŞ, VELİ OĞULLARI, ÖMER EFENDİ, YAZI MEVKİİ ÇİFTLİK VE BAHÇE EVLERİ, ADEM, YUSUF KÖSE, SARIKAYA, BELARDI MEVKİİ, KEL AĞA, ZEYNEL EFENDİ, DÜZMEŞE, KÖZPINAR, NALBANT, SU DEPOSU., AÇIKBAŞ, YÜKSEL, KASIMBAĞI, KOCA HOCA, MESUT, KOVACA, ARAPOĞLU, TAŞPINAR, PAMAK

17:00 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
546

ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1403, 1404, 1402, 1406, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, KILIÇ, 1405, 2639, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1404, MELEKLİ, KAPLAN

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4048

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4048

29.09.2026

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1405, 1406, 1402, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KAPLAN

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

30.09.2026

15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 230

09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
804, ELVANKENT BANKA KONUTLARI, 800

11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FABRİKA, EMEK, 1455, 1450/1, 1450, 1448, 1444

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

10:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
EREN, ŞEHİT CEMİL TOPÇUOĞLU, ÖZTÜRK, KIZILIRMAK, BATI, BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ

10:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GÜMÜŞTEPE, KIZILIRMAK, ULU, REŞİT PAŞA, YÜKSEL, ÜNSAL, KARAKAŞ, ÖZTÜRK, ŞEHİT CEMİL TOPÇUOĞLU

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1., KÖY İÇİ, DEMİRTAŞ, ALTINTAŞ, ÇAYKAYA

09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU, YÖRELİ 23 AFET KONUTU, EMİRLER, BAĞİÇİ YAYLA, AHMETÇAYIRI, SOĞULCAK, BAĞİÇİ ZIRVA, ABAZLI, YÖRELİ

29.09.2026

09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BEZİRHANE MERKEZ, SOĞULCAK, AHİBOZ

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1., KÖY İÇİ, DEMİRTAŞ, ALTINTAŞ, ÇAYKAYA

13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
CEMAL GÜRSEL

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TEPEYURT, ERCAN, AHİBOZ

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

30.09.2026

15:15 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
4557, 4556, 4555

HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
YUKARISEBİL, YERGÖMÜ

29.09.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ESKİKIŞLA, KAVAK, ESEN

30.09.2026

09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALİ RIZA UZUNBEYLİ, BATI KISMI, ÇAĞIL, KIBRIS ŞEHİDİ REFİK CESUR, YAVUZ SELİM, KAZIM KARABEKİR, MİTHAT PAŞA, SELÇUK, LİSE, BATTALGAZİ, BEYPAZARI

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
VARDAR, KONUR, DADAŞ, DİK, CAĞLAYIK ÇİFLİĞİ, YOLUN ALTI ÇEKİRDEKSİZ, PLEVNE, İĞCİLER, YUKARI SARIOBA, FEZA, GÜREŞ, İMECE, GÜLREYİ, TINAZ, KADER, AVŞAR KÜME, GÖKALP, PINAR, VADİ, UYGUR, ARA, AŞAĞI 1 ŞABANÖZÜ, NEŞE, ÖZSOY, YUNUS EMRE, ÖZBEK, FEYİZLİ, ERDEMLİ, ÖZMENET, AHMETADİL, FARABİ, TETİK, ZABITA, KÜÇÜK, BOSTAN, İNAF, AZERBAYCAN, KERKÜK, ULUĞBEY, AYTÜRK, SARIKAYA, ÇELİK, SARP, ABİDE, DORUK, ESİN, İRFAN, BAKURALP, AYDOĞAN, DUALI, ATEŞ, GÜLİZAR, ORHUN, AÇELYA, MELTEM, ÇAĞIL, YOLUN ALTI BEYCEĞİZ, KÖY YOLU ÜSTÜ (GÜNEY), GÜRKAN, ACAR, ARALIK, AVŞAR, BADEM, BAYKAL, KARANFİL, ÖZEL, EFES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, POYRAZ, ALPTÜRK, KALAY, KALECİK, KARASU, KENAR, KUĞU, KUMLUK, KARAHANLI, OLUKPINAR, MERİÇ, İZEL, İPEK, KARAKURT, KOVAN, REYHAN, POLAT, KAYA, ÇİMENCEĞİZ, HAFIZ, BAYSUNGUR, NAGİHAN, KIRKPINAR, HACI MEHMET BEY, AŞAĞI YERLEŞİM, KORKMAZ, NURBEYAZ, KEMER, KÖYCEĞİZ, GAMZE, KADI, ENDER, KUŞKONMAZ, BOZOK, ITRİ, ZEYBEK, GÜNDÜZ ALP, BURAĞHAN, KAVAKLI, ÇAMLIK, KEYKUBAT, KİTAPÇI, KIŞLA, KIVILCIM, DURUKAN, ERSİN, GAZİ EMİR, DİLEK, MAZİ, METE, KIRIKHAN, KUTLU, ORG İZZETTİN ÇALIŞLAR, KEÇEÇİ, İNANÇ, ESAT ORGUN, BUSE, MERCAN, KAYMAZ, ÇAMLICA, ANITTEPE, İTFAİYE, BULUT, TİCARET, YÜCEL, ERCAN ERASLAN, DÜNDAR TAŞER, KEPİR, 13 EYLÜL, ERGAZİ, KAVŞAK, BEDİR, ORTA, ALTINORDU, BANU, KILAVUZ, HAS BAHÇE, ADNAN MENDERES, YILDIZLI, BAŞKUR, KARTAL, MUTLU, 618, DESTAN, 604, OKAN, KEBAN, BUHARİ, BASRİBABA, NECMETTİN ERBAKAN, ÇUKUR, KARA MUSTAFA, MUSTAFA CEMİLOĞLU, ZİYA GÖKALP, ULUBATLI HASAN, KABİL, KONYA, 601, BEY, ESER, AZERİ, AKSU, KILIÇ, SEMERKANT, BIYIKTAY, AKYAZI, KURTALAN, ERDOĞAN, CANATA, DUATEPE, AŞAĞI (GÜLLÜPINAR TARAFI), NECDET ERSAN, KOZA, 605, 600, MOHAÇ, 610, DUMAN, MEFKURE, TUTKU, KARACAOĞLAN, 641, SÜLÜN, PELİKAN, 608, HİSAR, GÜLTEN, TÖRE, PERTEV, YUKARI., ÜMİT, 607, KUZEY TOPRAKLIK, GİRNE, KÖPRÜ, ERDEN, ÜNİVERSİTE, 634, HAMARAT, EMİNE IŞINSU, KAŞIKÇI, TÜRK ŞEREFLİ, ŞEYH ŞAMİL, KESKİN, KAYAŞ, ARDIÇ, TURNA, GURBET, KUZGUNLUK, BELENAY, HANCI, KUMRU, YEŞİLIRMAK, YÜCETÜRK, ÜLGENTÜRK, 640, HASTANE, KOCATEPE, ŞEHİT YÜZBAŞI HAKKI AKYÜZ, KIRLANGIÇ, BEYCEĞİZ YOLU BASRI, CANAN, KARABAĞ, İNCİ, AKAN, 619, 606, 638, FEVZİ ÇAKMAK, KARINCA, 637, ARİF NİHAT ASYA, MİLLİ MÜCADELE, FÜZE, ELÇİBEY, GÜMÜŞLÜ, KIZILCIK, NİHAL, YURT, TARİH, İLHAN, FERMAN, TALATPAŞA, EMEK, ALTAN, ÇEŞME, SEVAL, LAÇİN, DOĞA, SEVİNÇ, RAUF DENKTAŞ, DÜŞÜNCE, HAYAT, BAHAR, ABDULLAH PARLA, BİRGÜL, ASLINUR, HARZEMŞAH, KUŞ, AKŞEMSETTİN, KEMAL BIYIKOĞLU, GÜR, TARKAN, ÇARDAK, 609, İNTEPE, İBNİ SİNA, ESEN, AHU, ŞEHİTLİKKAŞI, SARIYER, NAMIK KEMAL, KIPÇAK, ÖZGÜN, BARIŞ, KARAMAN, 603, DR.SADIK AHMET, BASRI

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.09.2026

18:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
110, BÖLÜK, 114, ATOM, GİMAT, 117, 115

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
1., KÖY İÇİ, DEMİRTAŞ, ALTINTAŞ, ÇAYKAYA

30.09.2026

09:15 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARATEPE, HANÇILI, DEMİRTAŞ, SIRIKLI, ŞEMSETTİN, BEYKAVAĞI, KOYUNBABA, YÜZBEY, KINIK, GÜNDOĞMUŞ

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2035

29.09.2026

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
BAHÇELİEVLER, 19 MAYIS, 473, 494, 844, 404, 484, 487, 483, 482, MENDERES, 477, 476, 409, 486, 466, 480, 406, 475, ÜÇYOL

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

30.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HACI BAYRAM VELI., ELİF, HÜSEYİNGAZİ, ELMAS, ŞENYUVA, KARACAOĞLAN., FEZER, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, AY_1, İSTİKLAL_4, KAZIM KARABEKİR, NERGİZ_1, TAŞKENT_1, BOSNA HERSEK, ÇİĞDEM, KILIÇALİPAŞA, ÖZDEMİR_2, ŞİRİN_1, ZAFER, CELAL ATİK_1, YEŞİLVADİ SİTESİ, POSTA, CUMHURİYET., ATAÇ, BEDİR, MELİKŞAH_1, YEŞİLÖZ, 19, BAĞLUM, 281, 201, 71, 293, YILDIRIM BEYAZIT KÜME-, ÖMER SEYFETTİN_1, OĞUZHAN_1, SARAY., FERAH, KAĞAN, ZİRAAT, MİMAR, 85, 49, AŞIK VEYSEL_1, YURDAGÜL, CEVHER, ATATÜRK.., 48, YAVUZ SULTAN SELİM., SERHAT, ÇAĞRI, İNCİ, 199, 38, TURGUT ALTINOK, KARYAĞDI., KUMRULU, MUSUL, AKTAŞ, HACI EFENDİ, GÜLER, 103, VEYSEL KARANİ, 827 ADA, 680 ADA, 204, PEYAMİ SAFA, 211, 298, CİHANGİR_1, KERVAN., 223_1, İNZAR, 165, 228, 320, ÇELEBİ_1, KARDELEN, ZAMBAK, 270, 223, 260, 279, DAĞISTAN, İLKER., HAYDAR, 202, 60, HAZAN, İZZET BEGOVİÇ, MÜZDELİFE, 26, KARAHANLI, KEREM, 315, ŞEYH EDİBALİ, 164, ÜNAL, TOPRAKLIK, GÜL.., 249, CELALETTİN RUMİ, ORUÇ REİS., DUMLUPINAR_1, HIZIR REİS_1, KÜRŞAT.., 310, 41, 43, İREM, 256, BUHARA_1, ŞAHİN..., MİRAÇ, 192, ERGENEKON., HEKİMHAN, SEVGÜLÜ, ILGIN, MÜCAHİT, 28, 50, 263, 219, EYÜP SULTAN, 79, 5., SUSAM, AZERBAYCAN, 203, FAZİLET_1, 74, ULUDERE, MENEKŞE...., 208, 90, 29, 346, 210, 166, 72, VATAN, 10, ZİYA ÜLHAK, BADEMLİ, KAŞKARLI, 24, ESRA, ÜZÜMLÜ, YURTSEVEN, SÖĞÜTLÜ, İKİZ, GAZİ NECDET ÖZKAN, KEKLİK_1, 35, KUBAT, 18, MAZLUM, KIZILIRMAK, AHMET YESEVİ, BAHTİYAR_1, 25, ÜNAL., 82, 200, 216, 87, ERTUĞRULGAZİ., ARAFAT., 107, 101, SELİMİYE 1, SÜMBÜL, İRŞAT, 2., LEZGİ, ÇAD, FEZA, KARAMAN, BOSNA., PLEVNE., 173, SEFA, İKBAL, YAKUT., 250, 78, ÇAYIR YOLU, GÜZELYURT BAĞLUM, 94, 189, 322, OBA., 91, 195, 8, İSFAHAN, 170-, HÜZÜN, 32, ÖZAL, 39, 187, ALPARSLAN.., 9., 1, HALİS, 21, 30, KÖROĞLU, 69, SANCAK.., 317, PREVEZE., 6, MEDENİ, 207, 7., MEHMET AKİF ERSOY., 312, EMİRHAN, İBRAHİM MÜTEFERRİKA, 5, KIBRIS.., 77, FARUK, YILDIRIM BEYAZIT, PİRİ REİS., TUNALI, MEHMETÇİK, AKŞEMSETTİN., KUVAYİ MİLLİYE, 23, 196, 4, MERVE., 174, ARAFAT, HEKİMLER, 68, KIBRIS, HÜRREM, 176, 350, 34, 81, AKŞEMSETTİN, 62, 167, 45, 180, ÇEÇENİSTAN, KEHRİBAR, 86, HİCAZ, KÖY YOLU, 11., 15, 2, MENDERES, KOSOVA., ADNAN MENDERES, HİLAL, KAHRAMAN, 217, TURGUT ÖZAL, 225, ÇAMLIBEL, GAZİ ABDURRAHİM, 306, MAHİR, KILIÇLAR KÜME, MERİÇ., HIRA, 305, IHLAMUR, IRMAK, 215, MERDANE, 16., 12, TURAN, MERVE, 7, 3, BİRLİK, CEVHER DUDAYEV, HİCRET, MENEKŞE.., YEŞİLIRMAK, SELÇUK., 303, KÖKLÜ, 307, İHLAS, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, 226, AKIN., FIRAT, ULUBATLI HASAN., YUNUS EMRE....., 218, 73, 14, 36, HAKİKAT, 84, SERÜVEN, GÜVERCİN, YUNUS EMRE...., 171, 9, 234, MEVLANA, 191, 308, 70, ORHANGAZİ.., 42, 220, KÖSTEBEK, FATİH SULTAN MEHMET, DURU, ALPARSLAN_1, ALPEREN.., ÇAYIRYOLU, FEVZİ ÇAKMAK, NECİP FAZIL KISAKÜREK, 221, 20, ILGAZ, MÜRÜVVET, 318, ŞAFAK, 47, 65, 80, YENİ ASIR, GENÇ OSMAN.., 193, MEMLİK, NENE HATUN., 13., 209, SARMAŞIK, ÇALSEKİ, 75, YEŞİLYURT MAH, KOSTÜM, 6., İSKENDER, 27, SÜTÇÜ İMAM., 259, SARIBEYLER, SİRKELİ YEŞİLOVA, HAMİT, 175, ŞEYH ŞAMİL, LİMON

18:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
110, BÖLÜK, 114, ATOM, GİMAT, 117, 115

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞEHİT OSMAN AYDOĞAN, FATİH SULTAN MEHMET, ZEMLER, ŞEHİT SEÇKİN ALTUN, GÜLŞENLER, ŞEHİT KEMAL DEMİRCİ, ŞEHİT YUSUF KALENDER, RIZA DOĞAN, KARDELEN, ŞEHİT HAKKI SÖZER, ORUÇ GAZİ, EYÜP SANAY, YILDIRIM BEYAZIT, ŞEHİT CENGİZ EVMEZ, YUNUS EMRE, KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, GAZZE

09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
HÜSEYİN KOÇAK, ŞEHİT ÜSTEĞMEN ABDULLAH ÜNSAL, ŞEHİT NEJDET YILMAZ, MUHTAR KARAMANIN HÜSEYİN ÜNSAL, ŞEYH ALİ SEMERKANDİ, AHİLER, ŞEHİT ORHAN GÜLTER, SAİD KORKMAZ, HİLMİ KAYA

13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
SEMER

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
TAŞ OCAKLARI, TUZLA

11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ŞAFAKTEPESERPME_SİLİNECEK, HALDUN, 118, 117, 115, 116, HAKAN

14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
121, 117, 119, 120, SARAYÖNÜ, HAKAN

30.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
AHMETADİL, ÇORAKLIK, HARMAN YERİ, GÜLYAĞI, OKYERİ, İSMET PAŞA, SAMSUN DEVLET YOLU, 19 MAYIS, BURCULAR, İLLER, KAYAŞ, 2053, 1539, 84, 1539/5, MEHMET AKİF, GÜNAY, BAĞ DERESİ, ŞEHİT YÜKSEL ARSLAN, KIZILCAKÖY, TEKÇİLER, 2364, 2351, 2352, 2353, GÖKÇEYURT, FATİH., KARATEPE, YENİ BAYINDIR, KIZILCA KÖY, ÜÇGÜLLER, 2055, CAMİ.., PINARCIK, MEZARLIK, ORTAKÖY

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
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NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
FİDAN, GAZEL, HOŞEBE, OLUKBAŞI, NASUHPAŞA, ANK.-İST. DEVLET YOLU

29.09.2026

10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
NALLIGÖLCÜK, BEYALAN, BELENÖREN

10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
NALLIGÖLCÜK, BEYALAN, BELENÖREN

09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
GÜRAĞAÇ, ÇAMALAN B.M, YEŞİLAĞAÇ

30.09.2026

10:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
UFUK, ÇİĞDEM., ÖZGÜR, NİLÜFER, HİLAL, ESENTEPE3, GÜRSEL 1, CEMRE, ESENTEPE 2, AKKAYA 1, TARIM, ESENTEPE 7, MUHSİN YAZICIOĞLU_1, ESENTEPE 6, AKKAYA 5, HÜRRİYET 10, CUMHURİYET 4., CUMHURIYET5, HÜRRİYET 5, HÜRRİYET 6, KADER, HÜRRİYET 9, KARAGÜLLE, AKKAYA 3, HASANDEDE, HÜRRİYET 1., RÜZGARLI, YAZI, AKKAYA4, CUMHURİYET, ÇIKMAZ_1, ANK.-İST. DEVLET YOLU, HÜRRİYET.1, HÜRRİYET 8, HÜRRİYET 7, ESENTEPE, RÜŞTÜBEY, GÖÇER, ESENTEPE 8, AKKAYA, KARTAL, EMİRTOZ, CUMHURİYET 4, NAR, ESENTEPE 5, ÇANDARLI HALİL PAŞA, ESENTEPE 1, KESİRCİ, GÜRSEL 3, HAMİDİYE, KAZIM KARABEKİR, GÜLVEREN, GÜRSEL, ESENTEPE 10, ESENTEPE 4

13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ORHAN EREN, TAŞLI, YEŞİL, MALAZGİRT, ÇİLEK, NEHİR, MEHMET AKİF 1, MEHMET AKİF 2, MEHMET AKİF 4, MEHMET AKİF 6, DERE, EMİRTOZ, KAZIM KARABEKİR, KESİRCİ, MEHMET AKİF, YAVUZ, RÜZGARLI, MEHMET AKİF 5, MATADOR, MEHMET AKİF 3

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
A, KARAİLYAS, YARALI, MERKEZ, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, AŞAĞI TÜRKTACİRİ, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI, KABAK, AŞAĞI KOCAHACILI

09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME

29.09.2026

09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ALTINYILDIZ, BABAYAKUP, ERTEM, ÖZSU, MALAZGİRT, PİRİREİS, İSTASYON, BILDIRCIN., ÇALI, GÜRGÜR, BACI., BACI YOLU, KINALI, BİROL, KALE, MUTTALİP, DEREYAYLA, BACI, NUR, ZİYARETÇİ, METİN., SEVER, IRMAK, OLUKPINAR, GÜLHANE, ŞAİR OSMAN KOÇ, KUMA, BİLGEHAN, CONKBAYIR, HABEŞ, KASIMPATI, PLANCILAR, BARAN, TOPHANE, MAVİ, IHLAMUR, ŞEHİT KUBİLAY, TOMBUL, BUĞDAYCI, KÖŞK, KARASU, RECEP, YENİ BACI

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

29.09.2026

09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
ONUR, 279, ÜNAL., 19, 1477, 313, MAHİR, ATAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ERDEMLİ, GÖZDE, YILDIZ-, 235, ZÜMRÜT.., ERTUĞRULGAZİ., OBA., GÜMÜŞ, 290, 104, YAVUZ SULTAN SELİM., ATATÜRK.., KAZIM KARABEKİR., ÇAĞLAYAN., ŞEYH ŞAMİL, EKLEM, EMİN, 101, EKBER, ATAK, SUSAM, YEŞİLYURT MAH, AKŞEMSETTİN., DEDEKORKUT, ÇİMEN., FARUK, 109, BURCU, ERTUĞRUL, DERVİŞ, 234, KİRAZLI, ANAFARTALAR., HÜSEYİNGAZİ, TOPRAKLIK, 297, AKŞEMSETTİN, CEVHER, TAŞKENT_1, 1462, 107, 284, 298, ATAKAN, PELİN, ÇAĞDAŞ, DURU, VADİ, GAYRET, SAİDİ NURSİ, 110, ELMALI, ÇEMBER, 291, KURUSARI, FEZA, AŞİNA, BADEMLİ, ADNAN MENDERES, 1473, 295, DERİN, DİDEM, CENNET., 108, YEŞİLIRMAK, BAĞLUM, GAZİ_1, ŞAHİN..., BEDİR, BAHTİYAR_1, KARDELEN, ÇAMLIK, BARIŞ, ŞEN, EDA, EKİN.., YAKUT, 238, ERDEM, 287, EYÜP SULTAN, COŞKUN, ÇINAR., GEZGİN, ATIF EFENDİ, ATMA, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, ARİF, GONCA, KALPAKLIPINAR, 300, DİKMEN, SİRKELİ YEŞİLOVA, 1463, İSLAMABAD, KARŞIYAKA, BAYIR, ABADAN, GÜNAYDIN, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, ÜNAL, KÖSRELİKKIZIĞI, SARAY.

09:30 - 17:30
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Etkilenen Cadde / Sokak
KUZGUN_1, TAVAS, SEDEF., YILDIZ.., GÜRGEN, ESENLER, CENGİZ TOPEL, YÜKSELEN, GAZEL, CENGAVER, KAFİLE, YILDIZ, KESEN, BAHAR, SAĞLAM

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
Başlık ResmiAnkara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı

YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

28.09.2026

13:30 - 15:00
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Etkilenen Cadde / Sokak
2037, 2061, 2060, BATIKENT, 2051, BAŞKENT, 2057

11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2037 DOSTLAR SİTESİ, 2061, HAYDARCAN KILIÇDOĞAN, 2037, 2051

15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2070, 2209, 2064, 2066

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
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29.09.2026

11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2078, 2085 ORKENT SİTESİ, 2087, 2086

13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2090, 2164, 2091, 2088, DİKMEN, 2088 GÜVENÇ 2 SİTESİ, 2086, 2078

15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2037, 2040, HAYDARCAN KILIÇDOĞAN

09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
2064, 2086, 2062

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Eylül! Başkent EDAŞ elektrik kesintisi programı
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SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

15:00 - 20:00
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Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

30.09.2026

09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRIS ŞEHİDİ REFİK CESUR, KAŞIKÇI, ALTUNÇANAK, DEĞİRMEN, 101., ALİ RIZA UZUNBEYLİ, HACITUĞRUL MÜCAVİR, FİRUZE, SİVRİHİSAR, 1., YAYLABEYİ, YAVUZ SELİM, FİLE, LALE, MİTHAT PAŞA, ORTA, MERKEZ DEMİRÖZÜ, GÜVEN, KAZIM KARABEKİR, ALPYILDIZ, AHMETADİL, GORDİON, YAĞMUR, YEŞİLYURT, SARIKAYA TÜRKTACİRİ, NECDET ERSAN, ÜLKÜ, SEPET, LEYLAK, AVŞAR KÜME, ŞEVKİ ÖZGÖNÜL, CUMHURİYET, KARAPINAR, KONUK, SELVİ, FATİH, BIYIKTAY, AYBÜKE, KALAY, KAYAŞ, KAYIN, KİMYA, İNÖNÜ, KARAAĞAÇ-, ADALET, KIRKPINAR, ŞİMŞİR, DOĞRAMACI, TARÇIN, MANAV, ÇAĞIL, ERCAN ERASLAN, MALIKÖY., DOLUNAY, ZEMZEM, SANAT, HEKİM, GÜMÜŞ, GÜZELCEKALE, TÜRKÖZÜ, ATLAS, KARGALI, ÜLKÜSEV, İĞCİLER, İNCE, MERTTÜRK, AFŞİN, GEÇİT, EDA, ÖZLEM OLUR K.Y.KOOP., ALİM, DURU, ORTANCA, KARAMAN, GARNİZON, ACAR, PAZAR, ŞİNASİ, ÜZÜMLÜ, KALENDER, BOZKURT, ETİ, BEYPAZARI, ZİYA GÖKALP, ÇAMLICA, PERON, ALTAY, NEŞET ERTAŞ, ÇAKMAK, KÜPELİ, KOZAN, TOPÇULAR, BATTALGAZİ, 29 EKİM, BAKIR, MAARİF, EYLÜL, GÜNEŞ, EDİZ, LİSE, ATİLLA, SALKIM, YILDIZ, İKLİM, SANTRAL, KIRIM, ÖZLEM, UYSAL, TUNÇ, BARIŞ, KÜRŞAT, UĞUR MUMCU, FEVZİ ÇAKMAK, SEYRAN, NASREDDİN HOCA, PLEVNE, ZÜBEYDE HANIM, SERHAT, ÇINAR, DEMİRCİ, ŞAHİN, ÇAPA, KARTALTEPE, YILDIZTEPE, AZIK, YENİCE, ÇAĞDAŞ, RIHTIM, AYGÜN, ROZET, ULUBATLI HASAN, ŞEHİTLİKKAŞI, BİLGEN, MISIRLI, BAĞLARBAŞI, ECEM, MOR, İBRAHİM SITKI HATİPOGLU, ALİ RIZA BEY, 729, OVA, ERGENEKON, 713, ÇAKIR, SÜMER, ELÇİBEY, ALPER, 642, IŞIK, DİBEK, ATATÜRK, SELÇUK, NECATİBEY, ANKARA, KARACABEY, ALPBÖRÜ, ÜÇPINAR, ŞİMŞEK, BADEMLİK, OĞUZALP, GÜNTAÇ, OLCAYTUĞ, 13 EYLÜL, BOZTEPE

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30.09.2026

09:30 - 15:30
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Etkilenen Cadde / Sokak SİNCAN DOĞAL BESİ ÇİFTLİĞİ

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