İzmir elektrik kesintisi 29-30 Eylül! GDZ İzmir'de elektrik kesintisi yaşanan ilçeler

İzmir elektrik kesintisi 29-30 Eylül tarihleri için Konak, Karşıyaka, Bornova, Buca, Bayraklı ve Çiğli başta olmak üzere planlı kesinti programı merak ediliyor. GDZ Elektrik tarafından duyurulan bakım ve şebeke çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

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İzmir'de elektrik kesintisi programı 29 ve 30 Eylül için belli olurken Buca, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı ve Çiğli başta olmak üzere birçok ilçedeki güncel kesinti saatleri vatandaşların gündeminde yer aldı. Planlı bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda geçici elektrik kesintileri uygulanacak.

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3824727

Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3823940

Çırpı Cami (Abdi Yalçın Cd., Çınar Çıkmazı Sk., Erçolak Sk., Hasan Adanır Sk., Kazım Karabekir Sk., Kuloğlu Sk., Lonca Civarı Sk., Murat Hoca Sk., Sanayi Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3823942

Arıkbaşı (Çırpı Havuzbaşı Cd., Yaşar Doğu Cd.), Mektep (1001. Sk., Çırpı Havuzbaşı Cd., İstasyon Yolu Sk., Konut Sk., Mithat Paşa Cd., Okul Sk., Şehit Oktay Ardıç Sk., Toplu Konut Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vidin Sk., Yaşar Doğu Cd.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3823943

Çırpı Cami (Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Örs Sk., Nizamoğlu Sk.), İbrahimçavuş (Abdi Yalçın Cd., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Güzçiçek Mevki Sk., Hacı Ahmet Cd., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kasapoğlu Sk., Mahmut İsmail Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk., Zeytinlik Sk.), Mektep, Necati Uza (1. Güzçiçek Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053 Sk., 2. Güzçiçek Sk., 2. Küme Evleri, 201. Sk., Çırpı İstiklal Sk., Fulya Sk., Güzçiçek Mevki Sk., Karanfil Sk., Koca Mezarlık Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 29-30 Eylül! GDZ İzmirde elektrik kesintisi yaşanan ilçeler kesinti programı

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3823944

Çırpı Cami (Erçolak Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kuloğlu Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Vali Kazım Dirik Cd.), İbrahimçavuş (451. Sk., Abdi Yalçın Cd., Arap Hasan Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kadı Hüseyin Sk., Kasapoğlu Sk., Musluoğlu Sk., Necati Uza Cd.), Mektep (Menemenli Cd., Mithat Paşa Cd., Mızrak Sk., Okul Sk.)

30.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3823987

Çırpı Cami, Hasköy (10. Çıkmaz Sk., 11. Çıkmaz Sk., 12. Çıkmaz Sk., 13. Çıkmaz Sk., 14. Çıkmaz Sk., 15. Çıkmaz Sk., 6. Çıkmaz Sk., 7. Çıkmaz Sk., 8. Çıkmaz Sk., 9. Çıkmaz Sk., Adnan Menderes Sk., Hasköy Cami Sk., Hasköy İnönü Sk., Mezarlık Yolu Sk., Sazlık Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., Vali Kazım Dirik Cd.)

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3823989

Hasköy (2. Çıkmaz Sk., 4. Çıkmaz Sk., 5. Çıkmaz Sk., 6. Çıkmaz Sk., Gazeteci Hasan Tahsin Sk., Hasköy Cami Sk., Mehmet Akif Ersoy Sk., Şehit Erdem Erkaçtı Sk., Şehit İbrahim Erince Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

08:30 - 13:30

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824873

Serintepe (4287. Sk., 4316. Sk., 4320. Sk., 4322. Sk., 4322/1. Sk., 4323. Sk., 4330. Sk., 4331. Sk., 4333. Sk., 4333/1. Sk., 4336. Sk., 4338. Sk., 4338/1. Sk., 4346. Sk., 4348. Sk., 4348/1. Sk., 4376. Sk., 4377. Sk., Kıvanç Cd.), Zafer (4291. Sk., 4322. Sk., 4335. Sk., 4336. Sk., 4336/1. Sk., 4376. Sk., 4380. Sk., 4382. Sk., 4384. Sk., 4386. Sk., 4386/1. Sk., 4386/2. Sk., 4388. Sk., 4388/1. Sk., 4388/2. Sk., 4388/3. Sk., Kıvanç Cd.)

08:30 - 13:30

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824878

Meriç (4310. Sk., 5701. Sk., 5702. Sk., 5703. Sk., 5703/1. Sk., 5711/2. Sk., 5711/3. Sk., 5711/5. Sk., 5711/7. Sk., 5711/9. Sk.), Serintepe (4277. Sk., 4279. Sk., 4281. Sk., 4304. Sk., 4310. Sk., 4312. Sk., 4314. Sk., 4316. Sk., 4316/1. Sk., 4316/2. Sk., 4318. Sk., 4319. Sk., 4319/1. Sk., 4320. Sk., 4321. Sk., 4323. Sk., 4325. Sk., 4329. Sk., 4342. Sk., Kandere Parkı, Kemalpaşa Cd.)

08:30 - 13:30

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824879

Zafer (4301. Sk., 4301/1. Sk., 4303. Sk., 4305. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., 4339. Sk., 4341. Sk., 4343. Sk., 4345. Sk., 4347. Sk., 4349. Sk., 4349/1. Sk., 4351. Sk., 4353. Sk., 4355. Sk., 4357. Sk., 4376. Sk., 4378. Sk., 4380. Sk., 4402. Sk., 4406. Sk., 4410. Sk., 4412. Sk., 4414. Sk., Yener Cd.)

13:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824880

Merkez (4530. Sk., 4532. Sk., 4534. Sk., 4536. Sk., 4538. Sk., 4538/1. Sk., 4538/2. Sk., 4538/3. Sk., 4540. Sk., 4541/1. Sk., 4542. Sk., 4547. Sk., 4551. Sk., 4553. Sk., 4555. Sk., 4555/1. Sk., 4555/2. Sk., 4570. Sk., 4601. Sk., 4603. Sk., 4607. Sk., Fevzi Paşa Cd.)

13:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824882

Merkez (4519. Sk., 4519/2. Sk., 4519/3. Sk., 4521. Sk., 4521/1. Sk., 4523. Sk., 4525. Sk., 4525/1. Sk., 4527. Sk., 4529. Sk., 4535. Sk., 4576. Sk., 4576/1. Sk., 4580. Sk., 4580/1. Sk., 4580/3. Sk., 4582. Sk., 4584. Sk., 4586. Sk., 4588. Sk., 4588/1. Sk.)

13:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824885

Merkez (4369. Sk., 4432. Sk., 4434. Sk., 4503. Sk., 4505. Sk., 4505/1. Sk., 4507. Sk., 4509. Sk., 4510. Sk., 4511. Sk., 4537. Sk., 4545. Sk., 4551. Sk., 4554. Sk., 4556. Sk., 4558. Sk., 4560. Sk., 4579. Sk., Fevzi Paşa Cd., Kıvanç Cd., Yener Cd.)

09:30 - 15:30

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824914

Rafet Paşa (5146. Sk., 5149. Sk., 5149/1. Sk., 5152. Sk., 5153. Sk., 5154. Sk., 5155. Sk., 5156. Sk., Burak Reis Cd.)

09:30 - 15:30

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824915

Barbaros (5235. Sk., 5236. Sk., 5237. Sk., 5329. Sk., Burak Reis Cd.), Rafet Paşa (5154. Sk., Burak Reis Cd.)

30.09.2026

08:30 - 13:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824924

Mevlana (1701/7. Sk., 1702. Sk., 1719. Sk., 1720. Sk., 1722. Sk., 1724. Sk., 1724/1. Sk., 1726. Sk., 1726/1. Sk., 1727. Sk., 1727/1. Sk., 1728/1. Sk., 1728/2. Sk., 1728/3. Sk., 1728/4. Sk., 1728/5. Sk., 1728/7. Sk., 1728/9. Sk., 1731. Sk., 1732. Sk., 1733/1. Sk., 1742. Sk., 1743. Sk.)

08:30 - 13:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824925

Mevlana (1700. Sk., 1710/5. Sk., 1711/1. Sk., 1711/2. Sk., 1713. Sk., 1713/1. Sk., 1713/2. Sk., 1713/7. Sk., 1731. Sk., 1732. Sk., 1733. Sk., 1734. Sk., 1736. Sk., 1737. Sk., 1738. Sk., 1738/1. Sk., 1739. Sk., 1739/1. Sk., 1740. Sk., 1740/1. Sk., 1776. Sk., Park İçi Yolu)

08:30 - 13:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824927

Doğanlar (1580. Sk., 1582. Sk., 1583. Sk., 1584. Sk., 1585. Sk., 1586. Sk., 1587. Sk., 1589. Sk., 1590. Sk., 1591. Sk., 1592. Sk., 1593. Sk.)

Planlandı

30.09.2026

19:00 - 20:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3824928

Doğanlar (Ankara Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 29-30 Eylül! GDZ İzmirde elektrik kesintisi yaşanan ilçeler kesinti programı

KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

10:00 - 18:00

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3824752

Kösedere, Yayla (Akdağ Küme Evleri)

09:00 - 17:00

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3824758

Mordoğan (350. Sk., 353. Sk., 354. Sk., 355. Sk., 356. Sk., 358. Sk., 359. Sk., 360. Sk., 361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 366. Sk., 367. Sk., 368. Sk., 369. Sk., 370. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373. Sk., 375. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 379. Sk., 381. Sk., Çatalkaya Küme Evleri, Dereboyu Cd., İnönü Cd., İzmir 5. Sk., İzmir Cd., Kazım Karabekir Cd., Namık Kemal Cd., Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd.)

30.09.2026

11:00 - 17:00

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3824762

Mordoğan (360. Sk., 382. Sk., 384. Sk., 385. Sk., 386. Sk., 387. Sk., 388. Sk., 389. Sk., 507. Sk., 509. Sk., 510. Sk., Fatih Cd., İnönü Cd., İzmir Cd., Şehit Jandarma Komando Onabaşı Süleyman Aşkın Cd.)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

10:00 - 16:00

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3824064

Zübeyde Hanım (7447/14. Sk., 7447/15. Sk., 7448/5. Sk., 7532. Sk.)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

09:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3824644

Bağyurdu 29 Ekim (Durmuşça Sk.), Ovacık (Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu), Sarılar (Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Yenikurudere

01:00 - 04:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3824717

Halilbeyli

30.09.2026

09:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3824693

Bağyurdu 29 Ekim (Durmuşça Sk.), Ovacık (Çamiçi Yolu Küme Evleri, Celiller Yolu Küme Evleri, Cevizdere Yolu Küme Evleri, Damlar Yolu Küme Evleri, Dedekler Yolu Küme Evleri, Güvendik Yolu Küme Evleri, Karabağlar Yolu Küme Evleri, Merkez Yolu), Sarılar (Beyler Yolu Küme Evleri, Beyler Yolu Kümeevleri, Saz Mah.Yolu, Saz Mahallesi Yolu Küme Evleri, Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Sinancılar (Sinancılar Köy Yolu Küme Evleri, Turgutlu Cd.), Yenikurudere

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

09:00 - 12:00

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3822265

Poyracık (Çınarlı Sk., Dumlupınar Cd., Gazeli Sk., Kınık Cd., KÖSELER, Mezarlık Cd., Rüzgar Sk., Türkmen Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri, Yunus Sk.)

12:15 - 15:15

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3822271

Poyracık (Aşağı Kırcalar Küme Evleri, Ateşli Sk., Çayır Küme Evleri, Fatih Cd., Göçmen Sk., Hülya Sk., Karasu Sk., Kızılbey Cd.)

15:30 - 19:00

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3822276

Poyracık (Akpınar Küme Evleri, Darılmaz Sk., Fatih Cd., İğdecik Cd., İncirlidere Sk., Işıklar Cd., Kasımoğlu Sk., Kızılbey Cd., Kızılbeydede Sk., Kocapınar Sk.)

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

12:00 - 14:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3824467

Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Karaman (KARAMAN, Karaman Koyu İç Yolu, Köy Civari Küme Evleri, Yaglar Koyu İç Yolu), Şemsiler (Mandal Küme Evleri), Yağlar (Çayır Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Yağlar Küme Evleri, Yayla Küme Evleri)

09:15 - 17:15

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3824620

Yağlar (Yağlar Küme Evleri)

10:00 - 18:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3824736

Kibar (Kibar Küme Evleri, Musullar Küme Evleri)

09:40 - 17:40

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3824623

Yağlar (Yağlar Küme Evleri)

10:00 - 18:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3824625

Karaman (KARAMAN), Yağlar

İzmir elektrik kesintisi 29-30 Eylül! GDZ İzmirde elektrik kesintisi yaşanan ilçeler kesinti programı

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

10:30 - 15:00

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3815006

29 Ekim (174. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Otobüs Durağı)

12:00 - 14:00

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3817865

Emiralem Merkez (2619. Sk., 2620. Sk., 2627. Sk., 2633. Sk., 2634. Sk., Atıcı Çk. Sk., Defne Sk., Emek Çıkmazı Sk., Hasan İlhan Cd., Hava Pilot Yüzbaşı Murat Aydın Cd., Sünbül Sk.), Göktepe (Manisa Asfaltı Cd.)

09:00 - 15:00

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3824651

Ahıhıdır (Cıkmaz, Eski Mahkeme Cd., Şehit Kemal Cd., Türbe Sk., Yeni Sk.), Camiikebir (Arasta Cd., Deniz Sk., Eski Mahkeme Cd., Hocazade Sk., İpek Pazarı Sk., Mehmet Paşa Geçidi Sk., Mektebi Fevziye Sk., Pazarbaşı Geçidi Sk., Şehit Kemal Cd., Soğan Pazarı Sk.), Gaybi (Adnan Menderes Cd., Eski Mahkeme Cd., Hacıbaki Sk., Hamam Sk., Hasırcı Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk., Yeni Sk.), Mermerli (İmaret Sk., Yahya Efendi Sk.), Tülbentli (Adnan Menderes Cd., İkiz Çeşme Sk., İsmail Efendi Sk., Yahya Efendi Sk.)

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

10:00 - 11:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3824462

Bebekler (Bebekler Köyü İç Yolu, Bebekler Küme Evleri), Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri), Demircili (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri, Yeni Dikilitaş Mevkii Küme Evleri), Dereuzunyer (Baraj Sk., Bebekler Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Köyü İç Yolu, Dereuzunyer Yolu, Manzara Sk., Orman Sk.), Emmioğlu (Balabanlı Yolu Cd.), İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Karadoğan (Dikilitaş Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Karadoğan Küme Evleri), Karakova (Karakova Köyü İç Yolu, Karakova Köyü Yolu, Karakova Küme Evleri), Kayaköy (19 Mayıs Cd., 23 Nisan Cd., Akın Çıkmazı Sk., Akkaş Çıkmazı Sk., Aktaş Sk., Alabaş Küme Evleri, Anafartalar Sk., Baştürk Çıkmazı Sk., Berber Çıkmazı Sk., Beste Sk., Bey Çıkmazı Sk., Buket Çıkmazı Sk., Çakırcalı Sk., Çamurluk Sk., Çavdar Çıkmazı Sk., Çavuş Çıkmazı Sk., Çelebi Cd., Depo Sk., Derviş Sk., Deveci Çıkmazı Sk., Dilsiz Sk., Dinç Sk., Doğan Çk., Doruk Sk., Doyranlı Yolu, Erdem Sk., Eskicami Sk., Fatih Sultan Mehmet Sk., Fevzi Çakmak Sk., Halk Cd., Hasan Çavuş Cd., Hidayet Sk., Kabakoğlu Çıkmazı Sk., Kaya Çıkmazı Sk., Kayaköy Cd., Kayaköy Kale Sk., Kayalar Sk., Köroğlu Sk., Malazgirt Çıkmazı Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Meşe Çıkmazı Sk., Mezarlık Sk., Muhtar Çıkmazı Sk., Mustafa Kemal Cd., Nar Çk., Onbaşı Sk., Orkide Çıkmazı Sk., Öztürk Sk., Sarıgöllü Çıkmazı Sk., Sever Çıkmazı Sk., Sezer Sk., Şirinbebe Çk., Sultan Selim Çıkmazı Sk., Türk Sk., Üç Haziran Cd., Vural Sk., Yasemen Çıkmazı Sk., Zambak Çıkmazı Sk., Zeytin Sk.), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler (işimsiz, Koca Mezar Küme Evleri, Köseler Köyü Yolu, Köseler Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Küme Evleri), Sekiköy (Küsküt Küme Evleri, Sekiköy Küme Evleri, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy (Şirinköy Küme Evleri), Suçıktı (Suçıktı Küme Evleri), Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Tosunlar (Başova Küme Evleri, Delice Küme Evleri, Dikenli Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Tosunlar Küme Evleri), Türkmen, Üç Eylül (2. Kabaklı Özü Mevki, Bacaksız Kuyu Mevkii, Çınarlı Kuyu Mevkii Küme Evleri, İrse Gölü Mevkii, Karanlık Mezarlık Mevkii Küme Evleri, Koca Orman Mevki, Koca Orman Mevkii, Pabuçcu Gölü Mevkii Küme Evleri, Seyrekli Küme Evleri, Tenhaoğlu Mevkii Küme Evleri), Üzümlü (Üzümler Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii), Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri), Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri, Yusufdere Küme Evleri)

Planlandı

29.09.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3824467

Bademli (Mescitli Küme Evleri), Çaylı (Karşıyaka Mevkii Küme Evleri), Emirli (Acıdere Küme Evleri, Emirli Köyü İç Yolu, Emirli Küme Evleri, Kız Mezarlığı Küme Evleri, Maden Küme Evleri), Kaymakçı (Eselli Küme Evleri, Hacınebi Küme Evleri, Kocakabak Sk., Merkez Küme Evleri), Kemenler, Köfündere (Köfündere Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Orhangazi (Orhangazi Küme Evleri), Pirinççi (Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 29-30 Eylül! GDZ İzmirde elektrik kesintisi yaşanan ilçeler kesinti programı

Planlandı

29.09.2026

12:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3824468

Alaşarlı (Alaşarlı Küme Evleri, Beydağ Ödemiş Yolu Cd., isimsiz, Kızılcaavlu Küme Evleri, küme evler), Çaylı (Adnan Menderes Cd., Akarsu Sk., Akdeniz 1. Çk. Sk., Alaşarlı Küme Evleri, Atakan Sk., Azmak İrimi Küme Evleri, Başarı Sk., Bayır Sk., Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Bilgin 1. Çk., Bilgin 2. Çk., Bilgin 3. Çk. Sk., Bilgin 6. Çk., Bilgin Sk., Çağlar 1. Çk. Sk., Çağlar Sk., Cambaz 1. Çk. Sk., Cambaz 2. Çk. Sk., Cambaz 3. Çk. Sk., Cambaz 4. Çk., Cambaz Sk., Cansu Sk., Çaylı Ismetpasa Sk., Çaylı Ulus Sk., Çınar 1. Çk. Sk., Çınar Sk., Derman Sk., Deveci Sk., Dinçer Sk., Düzalan Küme Evleri, Ece Sk., Egemen 1. Çk. Sk., Egemen 2. Çk. Sk., Egemen 3. Çk. Sk., Egemen Sk., Ekin 1. Çk. Sk., Ekin 2. Çk. Sk., Ekin 5. Çıkmazı Sk., Ekin 6. Çk. Sk., Ekin Cd., Ender Sk., Engin Sk., Eselli Küme Evleri, Eylül Sk., Eyüp Akın Sk., Ezgi Sk., Fidan Sk., Fulya Sk., Gizem Sk., Gözde Sk., Güniz Sk., Kaptan Sk., Kerim 1. Çk., Kerim Sk., Kiraz Sk., Kıvanç Sk., Koşuyolu 1. Çk. Sk., Koşuyolu 2. Çk., Koşuyolu Cd., Kültür 4. Çk., Kültür 7. Çk. Sk., Medeniyet 1. Çk. Sk., Medeniyet 2. Çk. Sk., Medeniyet Cd., Meltem Sk., Mesire 1. Çk. Sk., Mesire Sk., Nisan Sk., Önder 1. Çk. Sk., Önder 2. Çk. Sk., Önder Sk., Özcan Sk., Özgür Sk., Servet Sk., Sezgin Sk., Sıla Sk., Tasemin Sk., Tepe Gazinosu Yolu, Tepe Sk., Yağmur Sk., Yaman Sk., Yem Sk., Yıldırım Sk., Yıldız Sk.), Kaymakçı (Denizli Ödemiş Yolu), Kızılcaavlu (Beydağ Ödemiş Yolu Cd., Kızılcaavlu Küme Evleri), Köfündere, Uzundere (Uzundere Küme Evleri, Uzundere Yolu, Yukarı Uzundere Küme Evleri), Yeşilköy (Yeşilköy Küme Evleri)

29.09.2026

13:30 - 15:30

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3824469

Bademli, Konaklı (Hacıoğlukuyu Zincirlikuyu Küme Evleri, Kurukavak Arıküstü Küme Evleri, Lokmankuyu Kurukavak Küme Evleri, Yeniçeşme Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Köyü İç Yolu, Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Adagide Yolu Cd., Dutlukuyu Küme Evleri, Erkekli Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü Yolu, Taşlık Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu), Umurbey (Adagide Yolu Cd., Yanıkkır - Çobankuyu Mevkii Küme Evleri), Yolüstü

13:30 - 15:30

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3824472

Bademli (Arapbaşoğlu Sk., bademli kocabağlar küme evleri, bademli mahallesi çarşıiçi sokak, Bademli-Ödemiş Yolu, Çakallar Küme Evleri, Çaltıarası Küme Evleri, Çarşı İçi 1. Sk., Çelebioğlu Sk., Çirkinoğlu Sk., Gepgebir Küme Evleri, Gicler Sk., Gülcüler Sk., Hacı Musa Küme Evleri, Hacıahmetler Sk., Hacıbezirgan Sk., Hafızağa Sk., Hamitoğlu Sk., Kaleiçi Sk., Karahayıt Küme Evleri, Karakaşoğlu Sk., Kasaplar Sk., Keltepe Küme Evleri, Kemenler Yolu, Kervan Küme Evleri, Kilcizade Cami Küme Evleri, Kocabağlar Küme Evleri, Kocahafız Sk., Kosan Sk., Mahmutoğlu Sk., Nalbantoğlu Mevkii Küme Evleri, Narlıkuyu Küme Evleri, Pazaryeri Cd., Sanayi Sitesi Sk., Satı Sk., Serin Sk., Şükrü Efendi Sk., Suluirim Küme Evleri, Toptepe Sk., Üçcevizler Küme Evleri, Yenikahve Sk.), Bıçakçı (Bıçakçı Küme Evleri, Börülcelik Küme Evleri, Kervan Yaylası Küme Evleri, Kırdar Küme Evleri, ovacık yaylası küm evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Bozcayaka (Bozcayaka Köyü İç Yolu, Bozcayaka Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu), Kemenler (isimsiz27, Kemenler Küme Evleri, Kemenler Yolu), Konaklı (9 Eylül Cd., Akar Sk., Ali Gazi Sk., Asya Sk., Balcı Sk., Ballı Sk., Baltacı Sk., Başaran Sk., Başkomutan Atatürk Cd., Birgili Sk., Burak Sk., Çakırcalı 1. Çk. Sk., Çakırcalı 2. Çk. Sk., Can Sk., Canavar Sk., Çelik Sk., Çengelli Sk., Ceylan Sk., Çiçek Sk., Coşkun Sk., Dere Sk., Dindar Sk., Egemenlik Cd., Eğitim Sk., Emin Sk., Gazi İsmetpaşa Cd., Güvercin Sk., Hacıbekir Sk., Halılı Sk., Hanaylı 1. Çk. Sk., Hanaylı Sk., Harman Sk., Ilgaz Sk., İsmet Paşa 1 Çk. Sk., Karabekir Sk., Karaca Sk., Kibar Sk., Kocayol Mevkii Küme Evleri, Konaklı Cumhuriyet Sk., Köşebaşı 1 Çk., Köşebaşı Sk., Köşk Ödemiş Yolu, Mayıs Sk., Mehmet Kutlu Cd., Mithatpaşa 1 Çk. Sk., Mustafa Uyar Sk., Olgun Sk., Osman Tosun Sk., Pehlivan 1 Çk., Salih Paşaoğlu Sk., Salihpaşaoğlu 1. Çk. Sk., Sanayi Sitesi 1 Sk., Sanayi Sitesi Sk., Sarı Sk., Şehit Kamil Alkanlar Cd., Şehit Şakir Ağaçkıran Sk., Şeyh Mehmet Sk., Sinan Sk., Türkmen Sk., Urgancı Sk., Vefa Sk., Yaka Sk., Yalçın Sk., Yeniçeşme Küme Evleri, Yümlü Sk.), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent (Açelya Sk., Adil Sk., Ahmetbey Sk., Akdağ Sk., Anıt Sk., Arıcı Sk., Asil Cd., Asil Çk., Atalay Sk., Ayenoğlu Sk., Bademli Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Bülbül Sk., Çağdaş Cd., Çakırlar Sk., Camialtı Sk., Çavuş Sk., Çayiçi Sk., Çelenler Sk., Celep Sk., Cerit Sk., Çınaraltı Sk., Çoban Sk., Çolakoğlu Sk., Darıcı Sk., Davulcuoğlu Sk., Doğan Sk., Emiroğlu Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Gündoğan Cd., Hacı Çavuşoğlu Sk., Hacı İsmail Sk., Hafız Şerif Sk., Hasan Doğan Cd., İlke Sk., İmamoğlu Sk., Kalender Cd., Karaçul Sk., Karaduman Sk., Kasap Sk., Kasapoğlu Sk., Katırcıoğlu Sk., Kazım Karabekir Cd., Keçeci Sk., Ketendere Küme Evleri, Mevsim Sk., Mimar Sinan Cd., Nalbantoğlu Sk., Narlıkuyu Küme Evleri, Odeşe Küme Evleri, Okul Sk., Okulönü Sk., Osmanağa Sk., Ova Sk., Ovakent Cami Sk., Ovakent Cd., Ovakent Cumhuriyet Meydanı, Ovakent Hürriyet Meydanı, Ovakent Saracoğlu Meydanı, Ragıpbey Sk., Şair Namık Kemal Cd., Sanayi İçi Küme Evleri, Savaşlar Sk., Şentürk Sk., Serdaroğlu Sk., Sevgenler Sk., Stadyum Sk., Sünnetçi Sk., Temizel Sk., Ümit Sk., Uygar Cd., Yamaç Sk., Zirve Sk., Zümrüt Sk., Zunguroğlu Sk.), Pirinççi (BIÇAKÇI, Kemenler Yolu, Kızılkule Küme Evleri, Pirinççi Köyü İç Yolu, Pirinççi Küme Evleri)

30.09.2026

09:00 - 17:00

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3824474

Bayırlı (Bayırlı Küme Evleri), Çağlayan (30 Ağustos Cd., Şelale Küme Evleri), Dolaylar (Dolaylar Küme Evleri, Dolaylar Subatan Yaylası Küme Evleri), Gölcük (1. Gonca Çk., 1. Köprülü Çk. Sk., 1. Özgürlük Çk., 2. Gonca Çk., 2. Köprülü Çk. Sk., 2. Özgürlük Çk., 3. Gonca Çk., Acet Sk., Arap Sk., Avcı Sk., Bağımsızlık Cd., Barış Cd., Başöğretmen Atatürk Cd., Çakıcı Sk., Çiğdem Sk., Cihan Sk., Esenlik Cd., Fabrikalar Sk., Gonca Sk., Güleryüz Sk., Gündüz Sk., Gürgen Sk., Han Sk., Havuz Sk., İncili Sk., İzmir Cd., Kardeş Sk., Kavurgan Sk., Köprülü Cd., Kuran Kursu Sk., Mazi Sk., Melisa Sk., Memba Sk., Mustafa Yiyen Cd., Nazar Sk., Nil Sk., Özgürlük Cd., Rüzgar Sk., Sarınç Sk., Saygın Sk., Seçkin 1. Çk., Seçkin Sk., Tarıkçı Sk., Uysal Sk., Yaz Çk. Sk., Yener Cd., Yurtsever Sk., Zeytinli Sk., Zincirli Çk. Sk.), Mursallı (Anacık Çeşmesi Küme Evleri, Celal Bayar Cd., Mursallı Küme Evleri), Oğuzlar (Bağımsızlık Cd., Oğuzlar Küme Evleri, Oğuzlar Yolu)

TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

10:00 - 11:30

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3824462

Derebaşı, Kahrat (İzmir Ödemiş Yolu), Kızılcahavlu

30.09.2026

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3823987

Yeniçiftlik

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.09.2026

10:00 - 14:00

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3824587

Subaşı (202. Sk., 206. Sk.)

BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

13:30 - 15:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3824472

Halıköy (Ovacık Küme Evleri, Ovacık Yaylası Küme Evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

09:00 - 17:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821551

29 Ekim (2144. Sk., 2148. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.)

30.09.2026

09:00 - 17:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821557

Kaynaklar Merkez (2001. Sk., 2014. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., 2017. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2027. Sk., Celiloğlu Sk., Kabakçılar Sk., Şehit İslam Yeşil Sk.)

09:00 - 16:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821877

Hürriyet (469. Sk., Aydın Hatboyu Cd., Hasan Şarlayan Sk., Mehmet Akif Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 29-30 Eylül! GDZ İzmirde elektrik kesintisi yaşanan ilçeler kesinti programı

30.09.2026

09:00 - 13:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822269

Yiğitler (343. Sk., 345. Sk., 349. Sk., 349/1. Sk., 351. Sk., 362. Sk., 368. Sk., Adnan Kahveci Cd., Fevzi Çakmak Cd.)

09:00 - 13:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822274

Yiğitler (353. Sk., 362. Sk.)

13:00 - 17:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822277

Menderes (120/1. Sk., 134. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk., Menderes Cd.)

13:00 - 17:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822281

Vali Rahmi Bey (126/1. Sk., 130. Sk., 130/2. Sk., 159/2. Sk.)

13:00 - 17:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3822284

Çamlık (3650. Sk., 3660. Sk., 805. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 809. Sk., 810. Sk., 811. Sk., 813. Sk., 815. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 819/1. Sk., 821. Sk., 823. Sk., 826. Sk., 828. Sk., 829/3. Sk., 829/4, 829/4. Sk., 830. Sk., 840. Sk., 842. Sk., 844. Sk., 850. Sk., 858. Sk., Homeros Blv.)

29.09.2026

09:00 - 16:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3824099

Ufuk (1001. Sk., 1019. Sk., 921. Sk., 928. Sk., Mehmetçik Cd., Park İçi Yolu)

Planlandı

30.09.2026

09:30 - 13:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3824596

Menderes (120/1. Sk., 134. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 157. Sk., Doktor Hüseyin Fahrettin Mayda Sk., Menderes Cd.)

09:00 - 16:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3824671

Kuruçeşme

09:00 - 16:00

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3824674

Buca Koop. (205. Sk.), Kuruçeşme (205. Sk., 205/16. Sk., 205/2. Sk., 205/20. Sk., 205/24. Sk., 205/27. Sk., 205/39. Sk., 205/52. Sk.)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

09:00 - 13:00

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822138

Mehtap (3564. Sk., 3580. Sk., 3580/1. Sk., 3584. Sk., 3585. Sk., 3611. Sk., 3612/3. Sk., 3613. Sk., 3614. Sk., 3617. Sk., 3637. Sk., 3640. Sk., 3641. Sk., 3643. Sk., 3644. Sk., 3645. Sk., 3646. Sk., 3647. Sk., 3649. Sk., 3650. Sk., 3660. Sk.)

30.09.2026

13:00 - 17:00

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3822284

Mehtap (3660. Sk.)

MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

10:00 - 13:00

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3824790

Oğlananası Atatürk

10:00 - 13:00

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3824801

Oğlananası Atatürk

10:00 - 13:00

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3824806

Oğlananası Atatürk

GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.09.2026

10:00 - 17:00

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3824622

Beyazevler (514. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 520. Sk., 520/1. Sk., 521. Sk., 521/1. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 539. Sk.)

BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

30.09.2026

10:00 - 13:00

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3824909

Alpaslan (1620/1. Sk., 1620/3. Sk., 1620/62. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Çiçek (1615/3. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1639. Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.), Fuat Edip Baksı (1602. Sk., 1603. Sk., 1605. Sk., 1616. Sk., 1618. Sk., 1619. Sk., 1620/3. Sk., 1622. Sk., 1624. Sk., 1629. Sk., 1639. Sk., 1639/1. Sk., Cüneyt Sivarioğulları Sk., Şehit Vedat Dayıoğlu Sk.)

12:00 - 14:00

BAYRAKLI / İZMİR Çalışma ID : 3824916

Adalet (1601. Sk., 2131/1. Sk., 2131/15. Sk., 2131/2. Sk., 2131/3. Sk., 2131/5. Sk., 2131/6. Sk., 2131/7. Sk., 2131/8. Sk., Haydar Aliyev Cd., Manas Blv.)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

29.09.2026

09:00 - 09:15

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824583

Cennetçeşme (3988. Sk.), Yurdoğlu (3945. Sk., 3945/1. Sk., 3945/2. Sk., 3945/3. Sk., 3945/5. Sk., 3945/7. Sk., 3946. Sk., 3946/4. Sk., 3946/5. Sk., 3947. Sk., 3947/1. Sk., 3947/2. Sk., 3947/4. Sk., 3948. Sk., 3948/1. Sk., 3948/10. Sk., 3948/11. Sk., 3948/12. Sk., 3948/2. Sk., 3948/5. Sk., 3948/6. Sk., 3948/7. Sk., 3948/9. Sk., 3949/1. Sk., 3950. Sk., 3959. Sk., 3973. Sk., 3988. Sk., 3988/2. Sk., 3990/2. Sk., Destan Aksoy Parkı İç Yol, Dr. Lebit Yurtoğlu Parkı İçi Yolu), Yüzbaşı Şerafettin (3959. Sk., 3961. Sk., 3961/2. Sk., 3973. Sk., 3986. Sk., 3988. Sk.)

18:00 - 18:15

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824585

Cennetçeşme (3988. Sk.), Yurdoğlu (3945. Sk., 3945/1. Sk., 3945/2. Sk., 3945/3. Sk., 3945/5. Sk., 3945/7. Sk., 3946. Sk., 3946/4. Sk., 3946/5. Sk., 3947. Sk., 3947/1. Sk., 3947/2. Sk., 3947/4. Sk., 3948. Sk., 3948/1. Sk., 3948/10. Sk., 3948/11. Sk., 3948/12. Sk., 3948/2. Sk., 3948/5. Sk., 3948/6. Sk., 3948/7. Sk., 3948/9. Sk., 3949/1. Sk., 3950. Sk., 3959. Sk., 3973. Sk., 3988. Sk., 3988/2. Sk., 3990/2. Sk., Destan Aksoy Parkı İç Yol, Dr. Lebit Yurtoğlu Parkı İçi Yolu), Yüzbaşı Şerafettin (3959. Sk., 3961. Sk., 3961/2. Sk., 3973. Sk., 3986. Sk., 3988. Sk.)

09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824590

Yurdoğlu (3945/2. Sk., 3945/3. Sk., 3945/5. Sk., 3946. Sk., 3946/4. Sk., 3946/5. Sk., 3947. Sk.)

13:00 - 15:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824853

Yunus Emre (4099. Sk.)

09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824858

Bahriye Üçok (9600. Sk., 9600/1. Sk., 9605. Sk., 9609. Sk., 9613/1. Sk., 9650. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9675. Sk., 9677. Sk., 9677/2. Sk., 9677/3. Sk., 9678. Sk., 9679. Sk., 9680. Sk., 9680/1. Sk., 9681. Sk., 9682. Sk., 9683. Sk., 9683/1. Sk., 9684. Sk., 9685. Sk.), Salih Omurtak (9598. Sk., 9599. Sk., 9600. Sk., 9602. Sk., 9602/2. Sk., 9602/3. Sk., 9603. Sk., 9604. Sk., 9605. Sk., 9608. Sk., 9629/3. Sk., 9650. Sk., İhsan Alyanak Blv.)

30.09.2026

09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3824860

Bahriye Üçok (9600. Sk., 9645. Sk., 9646/1. Sk., 9672. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9675. Sk., 9676. Sk., 9677. Sk., 9679/2. Sk., 9685/1. Sk.), Limontepe (9693. Sk., 9742. Sk., 9743. Sk.), Salih Omurtak (9587. Sk., 9594. Sk., 9600. Sk., 9602. Sk., 9628. Sk., 9629. Sk., 9629/1. Sk., 9635. Sk., 9655. Sk., 9658. Sk., 9659. Sk., 9660. Sk., 9661. Sk., 9662. Sk., 9662/1. Sk., 9662/2. Sk., 9662/3. Sk., 9663. Sk., 9663/1. Sk., 9663/2. Sk., 9664. Sk., 9665. Sk., 9665/1. Sk., 9666. Sk., 9667. Sk., 9668. Sk., 9670. Sk., 9670/1. Sk., 9671. Sk., 9671/1. Sk., 9672. Sk., 9672/1. Sk., 9673. Sk., 9691. Sk., 9693. Sk., 9693/1. Sk., 9693/2. Sk., 9696. Sk., 9697. Sk., 9698. Sk., 9699. Sk.)

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