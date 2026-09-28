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MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'te elenen yarışmacı (27 Eylül 2026)

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MasterChef'te kim elendi? Dün akşam MasterChef'te elenen yarışmacı (27 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChefte kim elendi? Dün akşam MasterChefte elenen yarışmacı (27 Eylül 2026)

MasterChef'te elenen yarışmacı, 27 Eylül Pazar akşamı yayınlanan eleme gecesinin ardından belli oldu. Haftanın eleme adayları iki aşamalı mücadelede tezgah başına geçerken ilk turda zencefil kullanarak tabaklar hazırladı. Son turda ise Mehmet Şef'in imza tabağını en başarılı şekilde yapmak için yarışan isimlerden biri programa veda etti.

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MasterChef Türkiye'nin 27 Eylül 2026 tarihli bölümünde haftanın eleme adayları Muhammed, Armağan, Nilay, Ayşe, Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep oldu. Yarışmacılar ilk etapta kuru, toz ve taze zencefil kullanarak tabaklar hazırladı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda dört isim eleme potasından çıkarken kalan yarışmacılar final etabında yarışmaya devam etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme gecesinde ilk turu geçemeyen Recep, Eyüp Can, Hasan Alp ve Enes ikinci etaba kaldı. Dört yarışmacı bu turda Mehmet Yalçınkaya'nın imza tabağını hazırlayarak MasterChef'te kalabilmek için mücadele etti. Şeflerin yaptığı tadım ve değerlendirmelerin ardından tabağı beklenen seviyeye ulaşmayan Recep yarışmaya veda etti.

MasterChefte kim elendi? Dün akşam MasterChefte elenen yarışmacı (27 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChefte kim elendi? Dün akşam MasterChefte elenen yarışmacı (27 Eylül 2026)

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

MasterChef'in 27 Eylül Pazar akşamı yayınlanan eleme bölümünde yarışmacıların ilk görevi zencefil oldu. Eleme potasındaki sekiz yarışmacıdan kuru, toz ve taze zencefili kullanarak bir tabak hazırlamaları istendi ve yarışmacılara 45 dakika süre verildi. Tadımların ardından şeflerin en başarılı bulduğu isimler Muhammed, Armağan, Nilay ve Ayşe oldu. Böylece bu dört yarışmacı eleme gecesinin ilk turunda yarışmada kalmayı garantiledi.

MasterChefte kim elendi? Dün akşam MasterChefte elenen yarışmacı (27 Eylül 2026)
Başlık ResmiMasterChefte kim elendi? Dün akşam MasterChefte elenen yarışmacı (27 Eylül 2026)

İkinci tura Eyüp Can, Hasan Alp, Enes ve Recep kaldı. Yarışmacılar bu kez Mehmet Şef'in imza tabağını hazırlamak için tezgah başına geçti ve yine 45 dakikalık süre içinde tabağı aslına en yakın şekilde çıkarmaya çalıştı. Şeflerin son değerlendirmesinde Recep'in tabağı diğer yarışmacıların gerisinde kaldı ve MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Recep oldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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