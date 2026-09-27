MasterChef eleme adayları, 26 Eylül 2026 Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümün ardından netleşti. Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım börek çeşitleriyle mücadele ederken, takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması gerçekleştirildi. Gecenin sonunda haftanın 7. ve 8. eleme adayları da belli oldu.

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MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasını tamamlayan son dokunulmazlık mücadelesi 26 Eylül Cumartesi akşamı ekrana geldi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirdiği takım oyununda yarışmacılar kıymalı kol böreği, patatesli gül böreği, Adana böreği, pırasalı börek ve bal kabaklı börek hazırladı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından gecenin kazanan takımı belirlenirken kaybeden ekip bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması için yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

MasterChef'te 26 Eylül bölümünün ardından haftanın sekiz kişilik eleme potası tamamlandı. Önceki dokunulmazlık oyunlarının ardından Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes ve Hasan Alp eleme adayı olmuştu. Haftanın son takım oyununun ardından iki yarışmacının daha potaya girmesiyle pazar günü yapılacak eleme turunda mücadele edecek isimlerin tamamı belli oldu.

Haftanın eleme adayları Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe oldu. Böylece sekiz yarışmacı eleme gecesinde MasterChef'teki yolculuğunu sürdürebilmek için yarışacak.

MasterChef eleme adayları kim? 26 Eylül potaya giden isim

26 EYLÜL MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

26 Eylül MasterChef bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu börek konseptiyle gerçekleştirildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları belirlenen börek çeşitlerini daha başarılı hazırlayabilmek için karşı karşıya geldi. Sürenin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmede kırmızı takım dokunulmazlığı kazandı. Böylece mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yeniden yarıştı.

Bireysel dokunulmazlığın ardından haftanın son iki eleme adayı belirlendi. Dokunulmazlığı kazanan Nilay, eleme potası için Muhammed'in adını söyledi. Daha sonra mavi takımda yapılan oylamada en fazla oyu Ayşe aldı. Bu sonuçla Muhammed haftanın 7., Ayşe ise 8. eleme adayı oldu.

MasterChef eleme adayları kim? 26 Eylül potaya giden isim

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in 26 Eylül bölümünde takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takımın yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununa çıktı. Şefler yarışmacılardan sıfır atık yaklaşımıyla tabaklar hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara verilen sürenin ardından yemekler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme sonunda gecenin öne çıkan isimleri Nilay ve Tolga oldu. Şeflerin kararıyla bireysel dokunulmazlığı Nilay kazandı.

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