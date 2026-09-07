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MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim

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MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef'e veda eden isim
Fotoğraf Başlığı MasterChefte kim elendi? İşte MasterChefe veda eden isim

Ekranlara hızlı bir giriş yapan MasterChef'in yayımlanan son bölümünde eleme heyecanı vardı. Yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak ve potaya girmemek için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi?

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MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından eleme potasına giren yarışmacılar, şeflerin istediği zorlu tabağı en iyi şekilde hazırlayarak yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda yer aldığı MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı ve yarışmacılardan biri hayallerine veda etti.

MasterChefte kim elendi? İşte MasterChefe veda eden isim
Başlık ResmiMasterChefte kim elendi? İşte MasterChefe veda eden isim

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta eleme adayları Muhammed, Koray, Şükran, Emre, Şadi, Cansu, Şiringül ve Nurten olmuştu. Eleme potasına giren 8 yarışmacı yarışmaya devam edebilmek için şeflerin istediği tabakları çıkarmaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda MasterChef'te bu hafta elenen yarışmacı Koray oldu.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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