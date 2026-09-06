Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA 2026, Berlin’de kapılarını ziyaretçilere açtı. “Gelecek Şimdi” temasıyla düzenlenen fuarda 49 ülkeden 1.900’ün üzerinde marka ürünlerini sergiliyor. Yapay zekâ bu yıl da fuarın ana gündemlerinden biri olurken, robotik çözümler, yeni nesil bilgisayarlar ve bağlantılı ev ürünleri öne çıkıyor.

Fuarda özellikle robotların kullanım alanlarının genişlemesi öne çıkan başlıklardan biri oldu. Robot süpürgeler artık yalnızca zemini temizlemekle kalmıyor; merdivenleri aşmaya, bahçeyi biçmeye ve hatta havuzu temizlemeye hazırlanıyor. Roborock’un yeni modeli RockAqua P1 havuz zemini, duvarları ve su çizgisini temizleyebiliyor. Robot, 15 santimetreye kadar sığ platformlara da uyum sağlayabiliyor. Şirket ayrıca 800 metrekareye kadar alanlarda çalışabilen RockNeo Q2 LiDAR isimli robotik çim biçme makinesini tanıttı.

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TELEFON EKRANI E-OKUYUCU’YA DÖNÜŞÜYOR

TCL, televizyon ve mobil ekran teknolojilerindeki iddiasını fuara taşıdı. Şirketin yeni Nxtpaper P80 Ultra modeli, akıllı telefon ekranını e-Okuyucu deneyimiyle buluşturan hibrit yaklaşımıyla ilgi topladı. Ürün, mobil cihazlarda uzun süreli okuma deneyimini iyileştirmeyi hedeflerken ekran teknolojilerinde farklı kullanım senaryolarına yönelik arayışın da bir örneğini oluşturuyor.

Teknoloji şovu başladı! IFA kapılarını ziyaretçilere açtı

UYKU TAK İBİ İÇİ N RADAR

Anker’in IFA 2026’da tanıttığı SleepLab Pro, giyilebilir cihazlara alternatif bir uyku takip sistemi sunuyor. Yatak başucuna yerleştirilen cihaz, 60 GHz radar kullanarak kalp atış hızı, nefes ve uykunun dört evresini takip ediyor. Kullanıcının herhangi bir aksesuar takmasını gerektirmeyen ürün, aynı zamanda lamba ve hoparlör olarak da kullanılabiliyor.

Teknoloji şovu başladı! IFA kapılarını ziyaretçilere açtı

LENOVO’DAN EKRANI BÜYÜYEN LAPTOP

Lenovo, IFA 2026’da Project Swan isimli dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi. Cihazın ekranı normal kullanımda 14 inç boyutunda. Bir düğmeye basıldığında panel yatay olarak genişliyor ve ekran boyutu 17 inçe ulaşıyor. Bu işlem yalnızca birkaç saniye sürüyor.

Teknoloji şovu başladı! IFA kapılarını ziyaretçilere açtı

SIVI SOĞUTMALI POWERBANK

Ugreen, dünyanın ilk sıvı soğutmalı powerbank’i MagFlow Pro MagSafe’i tanıttı. 10.000 mAh kapasiteli powerbank, Ugreen’in CryoPulse sıvı soğutma sistemiyle geliyor. Bu teknoloji ısı birikimini yarıya indirerek powerbank’i 10 derece daha serin tutuyor. Powerbank’te üç cihazı aynı anda şarj etmenizi sağlayan ayrı bir USB-C girişi de bulunuyor.

GÖZLÜKSÜZ 3D GÖRÜNTÜ SUNAN Dİ ZÜSTÜ B İLGİ SAYAR

Acer, IFA 2026’da oyuncular ve profesyonellere yönelik Aspire G 3D 16 modelini tanıttı. Gözlüksüz stereoskopik 3D deneyimi sunan cihaz, 16 inçlik 3840 x 2400 piksel ve 120 Hz IPS ekrana sahip. AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemci, 128 GB’a kadar RAM ve 2 TB SSD ile gelen bilgisayar, yapay zekâ görevlerinde 126 TOPS’a kadar performans sunuyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YAPAY ZEKÂ KORKUSUYLA BÖLÜM DEĞİŞTİRİYOR

Yapay zekânın iş gücü piyasasındaki etkisi, üniversite öğrencilerinin eğitim ve kariyer tercihlerini de değiştirmeye başladı. ABD’de yayımlanan bir araştırmaya göre, üniversite öğrencilerinin yaklaşık üçte biri yapay zekâ sebebiyle bölümünü veya kariyer planını değiştirmeyi düşünüyor. Öğrencilerin yüzde 45’i ise yapay zekâ ile farklı yetenekler kazanmaya çalıştığını belirtiyor. Veriler, yapay zekâ endişesinin yalnızca iş dünyasında değil, üniversite öğrencilerinin eğitim ve kariyer kararlarında da giderek daha belirleyici hâle geldiğine işaret ediyor.

Teknoloji şovu başladı! IFA kapılarını ziyaretçilere açtı

KAMERA DİŞ ARALARINI GÖRÜNTÜLÜYOR, SU JETİ TEMİZLİYOR

Dyson, ağız bakımında kamera, yapay zekâ ve su jetini bir araya getiren yeni ürünü Dyson CameraJet’i Türkiye’de satışa sundu. CameraJet, 100 bin piksellik makro lens kamerası ve makine öğrenimi destekli Gap Optical Targeting teknolojisiyle saniyede 28 görüntü tarıyor. Sistem, dişler arasındaki boşlukları gerçek zamanlı olarak algılayıp 100 milisaniye içinde hedefliyor ve su jetiyle bu bölgelere müdahale ediyor. MyDyson uygulamasıyla bağlantılı çalışan CameraJet, kullanıcılara canlı görüntüleme, yönlendirmeli temizlik, kapsama haritalaması ve kişiselleştirilmiş geri bildirimler sunuyor. Dyson Dental System, 1 Eylül 2026 itibarıyla Türkiye’de 24.999 TL fiyatla satışa çıktı.

Teknoloji şovu başladı! IFA kapılarını ziyaretçilere açtı

KATLANABİLİR İPHONE GELİYOR

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli için geri sayım başladı. Şirketin 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılması beklenen iPhone Ultra, katlanabilir ekranı ve gelişmiş donanımıyla öne çıkıyor. İddialara göre iPhone Ultra, 5,5 inçlik dış ve 7,8 inçlik iç ekranla gelecek. Açıldığında yaklaşık 4,5-4,8 milimetre kalınlığında olması beklenen cihazda A20 Pro işlemci ve yeni nesil Apple modeminin kullanılması öngörülüyor.

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