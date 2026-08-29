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Doğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi

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Doğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi
Fotoğraf Başlığı Doğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi

İstanbul'da Fikret Özçelik isimli bir vatandaş doğal gaz ve fosil yakıt olmadan sadece su ve elektrikli çalışan plazma-hidrojen teknolojili kombi geliştirdi. Sistemin suyla çalıştığını söyleyen Özdemir hidrojen depolanmasına gerek olmadığını ve dolayısıyla sistemin gayet güvenli olduğunu belirtti.

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İstanbul'da doğalgaz ve fosil yakıt kullanmaksızın, sadece su ve elektrikle çalıştığı bildirilen plazma-hidrojen teknolojili kombi geliştiren Fikret Özçelik, uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda ortaya çıkardıkları teknolojiyi "Doğalgazın olmadığı yerlerde de kullanılabilecek bir ürün. Çünkü herhangi bir boru hattına ihtiyacımız yok. Elektrik ve suyun olduğu yerde sistemimizi çalıştırabiliyoruz" ifadeleriyle anlattı.

İstanbul'da Fikret Özçelik adlı vatandaş, doğalgaz olmadan ve fosil yakıtlar kullanmadan çalışan kombi üretti. Kombinin çalışma prensibinde sudan üretilen hidrojen ve oksijen moleküllerinin olduğunu söyleyen Özçelik; herhangi bir yakıt kullanılmaması ve kombinin bacasının olmaması sayesinde elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanılabildiğini kaydetti. Öte taraftan Özçelik, doğalgaz altyapısının olmadığı köylerde ısınmanın önemli bir maliyet oluşturduğunu kaydederek, geliştirdikleri sistemin bu bölgelerde kullanılmasını amaçladıklarını söyledi.

Doğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi
Başlık ResmiDoğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi

SİSTEMDE HİDROJEN DEPOLAMAYA GEREK YOK

Sistemin en önemli özelliklerinden birisinin hidrojenin depolanmaması olduğunu söyleyen Fikret Özçelik, "Biz hidrojeni depolamıyoruz. İhtiyaç halinde üretiyor ve ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Plazma yöntemiyle suyun moleküler yapısını ayrıştırıyoruz ve aynı anda ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Dolayısıyla depolanmış olarak sadece su var. Herhangi bir depolama olmadığı için hidrojenin depolama tehlikeleri de ortadan kalkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Kombinin doğalgaz hattına ihtiyaç duymadığını kayderen Özçelik, "Bu kombi doğalgaz olmadan, fosil kökenli yakıtları kullanmadan çalışıyor. Ana kaynağında sudan üretilen hidrojen ve oksijeni moleküler yapıda ayrıştırıyoruz. Bunu yakıt olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla bacası yok. Elektrik ve suyun olduğu her yerde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir boru hattına ihtiyacı yok" dedi.

Doğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi
Başlık ResmiDoğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi

SADECE SU VE ELEKTRİĞE İHTİYAÇ DUYUYOR

Sistemin sadece ısınma hedefiyle değil, sıcak su ihtiyacını karşılamak amacıyla da kullanılabildiğini belirten Özçelik, cihazın elektrik ve suyun olduğu alanlarda kullanılabileceğini kaydetti. Özçelik, "Suyun ve elektriğin olduğu her yerde ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bunu herhangi bir boru hattına ihtiyaç duymadan, yerinde ürettiğimiz hidrojenle gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sistemin çalışma esnasında hidrojen depolamaması sebebiyle ayrıca hidrojen tankı gibi bir depolama sistemine ihtiyaç duyulmadığını ifade eden Özçelik, bunun teknolojinin güvenlik açısından öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Doğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi
Başlık ResmiDoğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi

"BORU HATTINA İHTİYAÇ YOK"

Kombinin geleneksel doğalgazlı sistemlerden farklı olarak baca gereksinimine ihtiyaç duymadığını vurgulayan Özçelik, cihazın kurulumu bakımından da farklı bir kullanım imkanı sunduğunu söyledi. Özçelik, "Doğalgazın olmadığı yerlerde de kullanılabilecek bir ürün. Çünkü herhangi bir boru hattına ihtiyacımız yok. Elektrik ve suyun olduğu yerde sistemimizi çalıştırabiliyoruz" dedi.

Sistemin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla beraber kullanılabileceğini söyleyen Özçelik, özellikle güneş enerjisiyle entegrasyonun önemli olduğuna dikkat çekti. Özçelik, "Güneş enerjisiyle entegre edersek sıfır maliyetli bir ısıtma sistemine de kavuşmuş oluyorsunuz. Bu özellikle köylerde önemli. Çünkü köylerde en büyük sıkıntılardan biri yakıt giderleri" ifadelerini kullandı.

Doğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi
Başlık ResmiDoğal gazsız kombi üretti! Sadece su ve elektrikle çalışan yeni nesil teknoloji geliştirildi

KÖYLERDE KULLANILMAYA ELVERİŞLİ

Doğalgaz altyapısının olmadığı köylerde ısınmanın önemli bir maliyet olduğuna işaret eden Özçelik, geliştirdikleri sistemin bu bölgelerde kullanılmasının amaçlandığını kaydetti. Özçelik, "Köylerde yakıt giderlerini bu sistemle çözebildiğimiz zaman, köylerden şehirlere olan göçü de azaltmış olacağız. Çünkü herhangi bir boru ihtiyacı olmadan, yerinde ürettiğimiz hidrojenle ısıtma ve sıcak su ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz" dedi.

Teknolojinin yerli üretim olduğuna vurgu yapan Özçelik, "Bu tamamen Türkiye'nin milli üretim mücadelesiyle üretilmiş bir Türk ürünüdür. Tamamen yerli üretim teknolojisi. Yazılımı dahil Türkiye'de gerçekleştirdik. Uzun yıllar süren Ar-Ge çalışmalarının sonucunda bu ürünü ortaya çıkardık" dedi. Özçelik ayrıca geliştirdikleri sistemin Türkiye'de çeşitli kamu projelerinde kullanıldığını belirterek, seracılık, bilim merkezleri, belediyeler ve valilikler gibi farklı alanlarda uygulamalar yaptıklarını söyledi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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