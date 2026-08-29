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Spor

ÖZEL │ Fenerbahçe’nin yeni transferi Oppong’u eski hocası anlattı: Van Dijk ve Saliba gibi olabilir

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Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra katılma hakkı kazanan Fenerbahçe, kadrosunu genç ve gelecek vaat eden bir isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Nice’in 22 yaşındaki stoperi Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya vardı. Nice’in eski teknik direktörü Claude Puel, Oppong hakkında Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Puel, Oppong’un gelişim sürecine dikkat çekti.

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Muhammet Duman
MUHAMMET DUMAN

Ligde ve Avrupa’da başarı hedefleyen Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine 1 hafta kala kadrosuna dikkat çeken bir takviye daha gerçekleştirdi. Geçen sezon Ligue 1’de 43 resmi maçta forma giyen yıldız adayı Kojo Peprah Oppong’u transfer eden sarı-lacivertliler, oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirerek transferi duyurdu. Geçen sezon Ganalı savunma oyuncusu ile Fransız ekibinde 21 resmî maçta beraber çalışan teknik direktör Claude Puel, eski öğrencisinin son dönemdeki performansı ve Fenerbahçe’ye katkısı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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PUEL: MUAZZAM BİR GELİŞİM GÖSTERDİ

Kariyerinde Monaco, Lille, Lyon, Leicester ve St. Étienne gibi takımlar da bulunan ve son olarak geçen sezon Nice’i çalıştıran teknik direktör Claude Puel, öğrencisinin gelişim sürecine dikkat çekti. Puel, “Aralık ayında takımın başına geçtiğimde birçok merkez savunma oyuncusu sakatlıktan dolayı forma giyemiyordu; bu da onun pek çok maçta forma giymesini sağladı. Oppong, birçok taktiksel hata yapan ve duygusal oyun yönetiminde de yetersiz kalan genç bir defans oyuncusuydu. Ona gelişmesini sağlayan ciddi bir oyun süresi verdik ancak bunun yanı sıra video analizleri üzerinden de bolca çalışma yaptık. Sonucunda güvenilir ve çok iyi bir savunma oyuncusu haline gelerek muazzam bir gelişim gösterdi ve ilerleme kaydetti” dedi.

Kojo Peprah Oppong
Başlık ResmiKojo Peprah Oppong
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“GERÇEK BİR SAVUNMA OYUNCUSU”

Geçen sezon görev yaptığı Nice’te 21 maçta öğrencisinin yönetiminde bulunan Fransız teknik adam, Oppong’un teknik özellikleri hakkında, “O, çok iyi bir sürate sahip, gerçek bir savunma oyuncusu. Geriden oyun kurma tekniği oldukça başarılı. Ayrıca ikili mücadelelerde sağlam bir şekilde duruyor ve artık gençlik hatalarını tekrarlamıyor” şeklinde konuştu.

“TÜM YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK”

Daha önce Gana, İsveç ve Fransa liglerinde forma giyen ve şimdi Süper Lig’de yeni bir hikâyeye adım atan 22 yaşındaki stoperin Fenerbahçe tercihine değinen Claude Puel, “Oppong, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden büyük bir kulübe geliyor; etrafı tecrübeli oyuncularla çevrili olacak. Onun çok büyük bir potansiyeli olduğunu ve tüm yeteneklerini harika bir takımda sergileyeceğini düşünüyorum. Bu sadece onun için değil, takımı için de iyi bir fırsat çünkü tüm niteliklerini ve olumlu zihniyetini takıma katacak.” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır" denildi.
Başlık ResmiFenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ganalı defans oyuncusu Kojo Peprah Oppong ile anlaşmaya varmıştır" denildi.

“GENÇ YAŞINA RAĞMEN LİDER”

Oppong’un Nathan Aké ve Milan Škriniar’dan kurulu sarı-lacivertlilerin savunma hattına farklı bir özellik katacağına vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı, “Oyunu iyi okuma, sezgi, yerinde müdahale, geriden oyun kurma ve genç yaşına rağmen liderlik gibi niteliklere sahip. Sağda veya solda konumlanarak, üçlü ya da ikili savunma hattının merkezinde oynayabilir. Deneyimli bir oyuncunun yanında tüm azmini ve hızını ortaya koyacak; maç içinde zorlu durumlardan ve pozisyonlardan da kurtulmayı başarabilecektir.” sözlerini sarf etti.

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“ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE DE BÜYÜK KATKI SAĞLAR”

Öğrencisinin 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi bileti alan Fenerbahçe’nin Avrupa mücadelesinde oynamaya fiziksel ve mental olarak hazır olduğunu belirten Puel, “Doğru yönlendirmeyle Şampiyonlar Ligi'nde bile takıma büyük ve olumlu bir katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, kendisi büyük potansiyele sahip bir oyuncu ve benim orada geçirdiğim süre boyunca önemli ilerleme kaydetti; bu da özellikle milli takıma katılmasını sağladı.” ifadelerini kullandı.

ESKİ ÖĞRENCİLERİYLE KIYASLADI

Kariyerinde daha önce birçok dünya yıldızı savunma oyuncularıyla çalıştığını söyleyen teknik direktör Claude Puel, Ganalı savunmacıyı eski öğrencileriyle kıyaslayarak, "Harry Maguire, Virgil van Dijk, William Saliba ve eski futbolcu Dante gibi oyuncularla çalıştım. Kojo Peprah Oppong’un farklı özellikleri var ama o da onlardan biri haline gelebilir" dedi.

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