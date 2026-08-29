Kahreden olay! Bahçeye çıkan baba, oğlunu asılı halde buldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir baba evinin bahçesine hava almak için çıktığı sırada 25 yaşındaki oğlu U.Ş.'yi ağaçta asılı halde buldu. Oğlunu ipten alan baba sağlık ekiplerine haber verirken, hastaneye kaldırılan genç adamın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Bayramyeri Mahallesi'nde gece saatlerinde hava almak için evinin bahçesine çıkan baba, oğlu U.Ş.'yi (25) ağaçta asılı halde buldu.

OĞLUNU İPTEN ALDI

Hızla oğlunu ipten alan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genci ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yoğun bakıma alınan U.Ş.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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